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Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı incelemede 9 boş kovan buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavga ya dönüşmesi üzerine H.U. yanındaki tabancayla Murat A'yı yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı.

İZMİR (AA) - Alınan bilgiye göre, Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi 367 Sokak'ta aralarında husumet bulunan Murat A. (22) ile H.U. (24) arasında tartışma çıktı.

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