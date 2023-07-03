MUĞLA - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Milas’ın Güllük Mahallesi’nde düzenlenecek olan konser etkinliği ile kutlanacak. Türk pop müziği sanatçısı Melike Şahin’in sahne alacağı konser, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de Güllük Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Melike Şahin’in birbirinden özel şarkılarını seslendireceği konser etkinliğinde denizlerimizin özgürlüğü kutlanacak. Ünlü sanatçı Güllük’te hayranları ile buluşacak, vatandaşlar Melike Şahin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edecek.

Milas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek konsere tüm yurttaşları davet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Sahil kasabamız Güllük’te Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusunu Melike Şahin konserimiz ile taçlandıracağız. 8 Temmuz Cumartesi günü ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz konserimizde bayram coşkusunu birlikte yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı Güllük Stadyumu’na Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusunu yaşamaya bekliyoruz…” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN