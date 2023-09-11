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Sürücünün yaya geçidinden geçen bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı ve aracın bu sırada kontrolden çıkması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi H.Ç. ve 2 aylık bebekleri A.Ç. yaralandı.

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