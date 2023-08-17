Haber: Beyza Betül Cihan
KASTOB, İstanbul Valisi'ne hayırlı olsun dileklerini iletmek ve bölge federasyonlarının dayanışma ve işbirliği mesajlarını iletmek üzere İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, KASTOB'un bünyesinde bulunan Karadeniz federasyonları ve yönetimi İstanbul Valisi'ne çalışmalarında başarı diledi.
Ziyaret sırasında KASTOB projeleri, konfederasyon amaçları, operasyonlar ve gelecek sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgi sunma fırsatı buldular. İstanbul Valisi ise ziyaretten memnuniyet dileğini dile getirdi, bölge federasyonlar ile işbirliği ve katkılarının bölgesel gelişim ve dayanışma açısından önemine vurgu yaptı.