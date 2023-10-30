Haber: Mert Osman Erman

Pazar günü Kochi (Cochin) liman şehrine yakın bir yerde bu Hristiyan temelli dini hareketin düzenlediği etkinlik sırasında patlamalarda 50'den fazla kişi yaralandı.

Bir adam, saldırıları üstlendiğini iddia eden bir video yayınladıktan sonra gözaltına alındı ve polise teslim oldu.

Polis, itirafını hala doğrulamaya çalıştıklarını söyledi

"O, gözetimimizde. Ayrıca doğrulamakta olduğumuz bazı kanıtlar sunmuştur. Soruşturma ilk aşamasında," dedi polisin ek müdürü MR Ajith Kumar.

Olay, Kochi'nin yaklaşık 10 km (altı mil) kuzeydoğusundaki Kalamassery kasabasında Jehovah'nın Şahitleri tarafından düzenlenen bir dua oturumu sırasında meydana geldi. Üç günlük etkinliğe 2.000'den fazla kişi katılıyordu.

Toplantıya katılan iki kadın Pazar günü hayatını kaybederken, vücudu %95 yanmış olan 12 yaşındaki bir kız Pazartesi sabahı yaralarına dayanamadı.

Başkomiser Shaik Darvesh Saheb, önceki bir soruşturmanın patlamaların bir tiffin kutusunun içine yerleştirilen el yapımı bir patlayıcı cihaz (IED) tarafından neden olmuş olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Olayın hemen ardından bir adam olan Dominic Martin, saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

48 yaşındaki adam, itirafını Facebook'ta yayınladı, ancak o zamandan beri silindi, ve yakındaki bir polis karakoluna teslim oldu.

Bay Martin, dini grubun "milli karşıtı" öğretileri nedeniyle kızgın olduğunu iddia etti

Ancak Jehovah'nın Şahitleri için bölgesel bir sözcü olan TA Sreekumar, bu iddiayı reddetti ve kendisinin etkinlikte bulunup bulunmadığından bile haberi olmadığını Reuters haber ajansına söyledi.

"Patlamalar, günün etkinliğinin bir parçası olarak duaların sona ermesinin hemen ardından meydana geldi. İlk patlama salonda gerçekleşti. Saniyeler sonra salonun her iki tarafında eş zamanlı olarak iki patlama daha oldu," dedi Sreekumar daha önce yerel medyaya.

Kerala Sağlık Bakanı Veena George, patlamaların ardından farklı hastanelere başvuran 17 kişinin olduğunu, bunlardan 12'sinin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

"Dörtü kritik durumda, üçü solunum cihazlarında. Kritik durumda olanlar vücutlarının %50-60'ının üstünde yanıkları var," dedi.

Başbakan Pinarayi Vijayan, polis ekibi başkanı olan ek müdür genelinin liderliğinde 20 kişilik bir ekip tarafından olayın araştırıldığını söyledi.

Bu arada patlamaların ardından Delhi, Mumbai ve diğer şehirlerde güvenlik artırıldı

Jehovah'nın Şahitleri, geleneksel Hristiyan kiliselerinin gerçek İncil öğretilerinden saptığını ve dünyanın yakın bir gelecekte yok olacağını düşündüğü bir dini hareket olarak bilinir.

Grup, dünya çapında yaklaşık 8.7 milyon takipçisi olduğunu iddia ediyor ve Hindistan'da yaklaşık 60 bin takipçisi bulunuyor, Kerala'da güçlü bir varlığa sahiptir ve eyalette kapıdan kapıya evangelizm ile tanınır.

1986 yılında, takipçileri, Hindistan'ın Yüksek Mahkemesi tarafından okullarda milli marşı söyletmeme hakkına sahip oldular.

Hareketin takipçileri, vicdanlarının onlara milli marşı söylemelerine izin vermediğini, çünkü bu "bir tür putperestlik ve Yehova'ya karşı

bir sadakatsizlik eylemi oluşturacağını" iddia etti.