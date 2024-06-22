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Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

Tarih ile doğanın bütünleştiği Phaselis bayram tatilinde binlerce ziyaretçi ağırladı

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayramın ardından memleketlerinden dönüşe geçen sürücüler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

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