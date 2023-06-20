"Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'da göçmen kuş türlerinin göç rotaları, davranışları, kışlama alanları, göç zamanı ve stratejilerinin tespit edilmesi amacıyla kurulan istasyon, mayıs ayında çalışmalarına başladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir nezaretindeki halkalama ve gözlem çalışmalarıyla kuşların biyolojisi, ekolojisi, davranışı ve üreme verimliliği gibi konular ele alınıyor.

Ormanya'nın farklı bölümlerine belirli zaman dilimlerinde kurulan 41 kuş yakalama noktası, veteriner hekim, biyolog ve araştırma görevlileriyle düzenli olarak kontrol ediliyor.

Özel halkalarla kayıt altına alınan türlerin, uluslararası sistemde yer alan ve dünyanın diğer bölgelerinde de bulunan halkalama istasyonuna yolları düştüğünde hangi tarih ve istasyonda halkalandığı bilgileri ile göç rotası belirleniyor.

Kuşların ağırlıkları, kanat açıklıkları ve sağlık durumlarının da işlendiği istasyonda, 22 Mayıs'tan bu yana 30 türden 500'ü aşkın kuş halkalandı.

"Ormanya'yı kuş cenneti olarak nitelendirebiliriz"

Ormanya sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, proje kapsamında aynı zamanda kuşların ekolojisini ve üreme verimliliğini de kayıt altına almak istediklerini belirtti.

İlk etapta 1 yıllık bir proje olarak hayata geçirilen istasyon çalışmasının devamının geleceğini anlatan Nalkıran, Marmara Bölgesi'nde bulunan tek kuş halkalama istasyonu olduklarını söyledi.

Nalkıran, Ormanya'nın kuş cenneti olarak nitelendirebileceğini ifade ederek, "İnanılmaz kuş popülasyonumuz var. Ormanlık alanda olmamızın da buna katkısı var. Bu alanda aynı zamanda kuş rotasının üzerinde bulunan istasyonuz. Avrupa'dan Afrika'ya göç eden özellikle ötücü kuşların bulunmuş olduğu rota üzerindeyiz. Popülasyonumuz da çok iyi olduğu için istasyonumuza inanılmaz ilgi var." dedi.

Göç yoğunluğunun ilkbahar ve sonbahar aylarında oluştuğunu anlatan Nalkıran, bölgedeki kuş popülasyonunun artışının yaz mevsiminde yaşandığını kaydetti.

Nalkıran, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda rehabilitasyon merkezimizde tedavisi devam eden yabani hayvanları, yırtıcı olsun, su kuşları olsun, rehabilitasyon süreci bittikten sonra halkalanıp doğaya döndürülmesini amaçlıyoruz. Dünyanın birçok noktasında kuş halkalama istasyonları var. Bizler kuşları halkalayarak onlara kimlik kazandırıyoruz. Halkalandıktan sonra başka istasyonu bu kış ziyaret ettiği zaman halkalandığı zamanki ağırlığı, verimliliği, kanat ölçüleri hepsi burada not ediliyor. Diğer halkalama istasyonuna bakıldığı zaman bu şekilde göç rotaları çıkmış oluyor. Aynı zamanda davranışları belirlenmiş oluyor."

Nalkıran, halkalanan kuşlar arasında ilk kez gördükleri bahçe çintesinin (emberiza cirlus) de bulunduğunu belirterek, Ormanya'yı ziyaret eden öğrencilere istasyonda yapılan çalışmalara ilişkin sunumlar yaptıklarını sözlerine ekledi.

AA