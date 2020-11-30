Dyt. Büşra AKTURAN

Kolesterol kanda bulunan ve vücudumuzun da belli miktarlarda ürettiği bir yağ türüdür. Aslında vücuttaki hücrelerin yapısı, bazı hormonlar ve D vitamininin üretilmesi için gereklidir. Fakat dışardan fazla alınan kolesterol yükselticiler dengeyi elbette bozuyor. Vücutta kolesterolü taşıyıcı olarak LDL ve HDL dediğimiz yapılar var. LDL, kolesterolü kana taşır bu yüzden yüksek olması istemediğimiz bir durumdur. HDL’nin görevi ise kolesterolü karaciğer ve dokulara taşımaktır, yüksek olması bizim için iyi bir durumdur. Kolesterolün kanda yüksek seviyelerde olması damar tıkanıklığı, damar sertliği gibi durumlara sebep olur. Zamanla bu durumun fazlalaşması hastalıklara gebedir ve kontrol altına alınması gerekmektedir. Peki kanda kolesterolün hem yükselmesini engellemek hem de normal değerlerde olmasını sağlamak için neler yapabiliriz?

Sağlıklı yağlar tercih edilmeli: Sağlıksız yağlar dediğimiz margarin, trans yağlar, ayçiçek yağı, mısır yağı ve soya yağı durumun daha da kötüleşmesine sebep olurken sağlıklı yağlardan beslenmek kolesterolün normal düzeylerde seyretmesine yardımcı olacaktır. Bu yağlar zeytin vezeytinyağı başta olmak üzere sade yağ fındık yağı, ceviz yağı, hindistan cevizi yağı, avakodo, susam gibi yağlardır.

Şeker kullanımı azaltılmalı: Fazla şeker, sadece hastalarda değil aslında sağlıklı olduğunu düşünen kişilerde bile tüketilmemelidir. Vücuda alınan rafine şeker, yağa dönüşerek depolanır. Bu yüzden kolesterolde de şekerden uzak durulması gerekir. Aynı şekilde karbonhidrat kaynağı olan ekmek, unlu mamüller, makarna, pilav gibi besinleri beslenmede azaltmak yarar sağlayacaktır.

Liften zengin beslenilmeli: Besinlerden alınan lif vücuttaki fazla kolesterolün ve toksinlerin atımına yardımcı olur. Liften zengin sebze ve meyvelere beslenmenizde yer açmak oldukça yarar sağlayacaktır.

İdeal kiloya ulaşılmalı: Yapılan çalışmalarda gün içerisinde ihtiyacından çok enerji alan kilolu kişiler arasında kan kolesterolünde artış görülenlerin oranının dengeli enerji alan ve normal kiloda olanlara göre daha yüksek olduğu belirtilmiştir. O halde kişiye uygun yeterli enerji almak ve ideal kiloya ulaşmak kolesterolün normal seviyelerde olmasına yardımcı olacaktır.

Egzersiz yapılmalı: Düzenli egzersiz vücutta kötü kolesterol dediğimiz LDL düzeyinin azalmasına, iyi kolesterol olan HDL düzeyinin ise artmasına destek olur. Haftanın en az üç günü 40 dakika egzersiz yapmak bedeninize çok iyi gelecektir. Ayrıca ruhunuzun, zihninizin sağlıklı olmasını da unutmayın. Meditasyon, nefes egzersizleri, öz değer çalışmaları yapabilirsiniz.

Doğal kolesterol düşürücüler;

- Sebze ve meyveler

- Keten tohumu ve chia

- Fındık,ceviz,badem

- Avakado

- Yeşil çay, zerdeçal

- Zeytinyağı, balık ve balık yağı