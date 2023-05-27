-Bir şeyin yokluğunu, binlerce kişi söylese de, biri ispat etse;

Yok diyenlerin sözleri hükümsüzdür.

-İlkokul talebesine / öğrencisine okuması için, lise ders kitabı verilse,

Anlayamayacağı için, bu yüzden reddedeceği açıktır.

Bu, tıpkı birkaç aylık çocuğa pirzola yedirmek için, uğraşmaya benzer.

İşte fikirler, konular da böyledir.

Mücerret / soyut olarak güzel ve edebî konuşmak; elbette takdire şâyân bir husus.

Ama zatında / aslında doğru ve hak bir sözü veya bir konuyu;

Muhataplarımızın / dinleyenlerimizin anlayış seviye ve düzeylerine inerek;

Onların anlayacağı şekilde, bu durumlarını hesaba katarak konuşmak;

İşte asıl olan budur, bu olmalı.

-Dünyanın kuruluşundan beri, haksızlığa uğrayanlar,

Hakkı yenenler, zulüm görenler sayısızdır.

Üstelik büyük bir çoğunluk; hakkını almadan, hak yerini bulmadan,

Gözleri açık olarak ölüp gidiyor! Umumiyetle / genellikle zâlimlerin,

Kötülükte bulunanların yaptıkları, sanki yanlarına kâr kalıyor!

Zalimler, haksızlık edenler; mevki ve makamlarında, zevk ve sefa içinde yaşayıp ölüyor;

Mazlumlar, mağdurlar da, o düşkün hâlleriyle bu dünyadan göçüp gidiyor!

Zahirde / görünüşte hak ve adalet yerini bulmadan, hayatları son buluyor!

Ziya Paşa’nın dediği gibi, mealen:

“Milyonla çalan mevki ve makamında berdevam!

Birkaç kuruş çalanın yeri ise, hapis ve zindan!”

İşte buna vicdanlardaki / Hakkın içimize koyduğu doğruyu tespit kıstası / ölçütü razı olmuyor.

İsyan ediyor. Adalet yerini bulsun istiyor. Evet vicdanlar yanılmaz ve yanıltmaz.

Kısmen de olsa burada, yani dünya’da hak yerini hiç bulmuyor değil. Nitekim:

“Eden bulur.”

“Ne ekersen onu biçersin.”

“Etme bulma dünyası.”

“Allah ihmal etmez, imhal eder.” /

“Allah boş vermez, belki pişman olur, aklı başına gelir de,

Hatâsını telâfi eder / düzeltir diye, -geçici olarak- mühlet / zaman tanır.”

“Rüzgâr eken, fırtına biçer.”

“Gün ola harman ola.”

Gibi atasözlerimiz, bu gerçeği çok güzel bir şekilde ifade etmekte.

Nitekim bu gerçeği:

“Vermek istemeseydi, istemek vermezdi.” veciz sözünden de anlıyoruz.

Çünkü tüm insanların; hisleri karışmamız vicdanlarında;

Hakkın yerini bulma isteği; sessiz bir çığlık olarak yankılanıp durmakta.

Demek ki, bir Mahkeme-i Kübra / En Büyük Bir Mahkeme olması lâzım ve gerekli.

Nitekim var ve zamanı gelince kurulacak. Evet,

Bu hak arayışlar Ahirette, Mahkeme-i Kübra’da / Kıyamet’ten sonraki En Büyük Mahkeme’de

Cevabını bulacak; herkes hak ettiği karşılığı mutlaka görecek.

Çünkü bazı suç ve günahlar; öyle cezaları gerektirir ki,

Bu dünyanın hiçbir cezası onu karşılayamaz.

Ancak ebedî / sonsuz, sayısız seneler cezalandırılmalarını iktiza eder / gerektirir ki,

Bu da ancak onların Cehenneme atılmalarıyla gerçekleşir.

İşte ruhlar ancak bu gibi cezaların verilmesiyle, mutmain ve tatmin olur / rahatlar.

-Bakmak mı, görmek mi? Biri basar; maddeyi görür. Diğeri basîret; mânâyı, hikmeti görür.

Koyun da bakar. Ama insan, hem bakar hem görür. Öküz, at, eşek, fil de bakar. Ama insan;

Bakarken görür. Görürken düşünür. Düşünürken hikmet sahibi / bilge olur.