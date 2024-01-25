Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda son dakika golüyle mağlup etti.

Fenerbahçe Nisan ayında şampiyon olduğu yıl 22. maçında 48 puan toplamıştı. Ancak bugün 22. maçta 57 puanla lider olan Fenerbahçe’nin tek şansızlığı şudur ki peşindeki rakibi de bu harikulade istatistiği elde etmek üzere, bakalım yarın bunu başarabilecekler mi?

22 maçta alınabilecek maksimum puan 66 ve Fenerbahçe bunun 57’sini almayı başardı. Buda % 87’lik bir başarı oranı demek! Fenerbahçe’yi bu konuda diğer tüm kulüplerin tebrik etmesi lazım diye düşünüyorum. Ancak söylemem gerekir ki bu başarıyı hakeme bağlamak, sanatsal bir ahenk içinde ironik bir yorum katıyor.

Fenerbahçe dakika 89'da penaltı kazandı. 4 dakika 15 saniye (penaltı için tam olarak itiraz edilen süre) sonucunda Batshuayi sayesinde gol buldu. Batshuayi için şunu söylemeliyim maçın son dakikası penaltı kullanma cesareti göstermek marifettir, marifette iltifata tabidir. Bu gece en büyük iltifat sana gelsin Batsman!

Hakem eleştirilerine gelince, Fenerbahçe'nin son üç maçtaki topa hakimiyet oranının %66 olduğunu görüyoruz. Sarı kanaryanın sahadaki üstünlüklerini rakiplerine net bir şekilde gösterdiklerini söyleyebilirim. Oynanan oyun kaliteli! Ancak takımın kendi taraftarını strese soktuğu anlar oluyor! Bunun sebebi pozisyon üretkeni Fenerbahçe’nin gol bulamaması!

İsmail Kartal'ın takımı için önerim, taraftarı maç sonuna kadar strese sokmak yerine gol idmanlarına yönlendirerek bu potansiyeli daha etkili bir şekilde kullanmalarıdır. Taraftar, 4-5 gollü maçlara alıştığı için şu an tatmin olmuyor gibi görünüyor.

Başarılar diliyoruz Fenerbahçe!