'10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' 30 Mart'ta başlayacak

ADANA - ADANA'da '10'uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı', 30 Mart- 2 Nisan 2022'de yapılacak. Komite, karnaval için il ve yurt dışından geleceklere rezervasyonlarını erken yaptırmaları çağrısında bulundu.



Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğiyle uluslararası üne kavuşarak, yurt içinden ve dışından on binlerce kişiyi buluşturan 'Nisanda Adana'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 10'uncusunun tarihi açıklandı. 30 Mart 2022'de başlayacak karnaval, 2 Nisan'da sona erecek. Pandemi dönemimde 8'incisi balkonlarda, 9'uncusu da çevrim içi olarak düzenlenen karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çok sayıda kültürel ve sanatsal aktiviteler de yer alacak. Başvuruların başladığı 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda ilgi çekici proje ve etkinlikler de olacak.



Karnaval komitesinden yapılan açıklamada, 2 yıl sonra sokaklarda kutlanacak karnaval için yurt içinden ve dışından Adana'ya geleceklerin ulaşım ve konaklama rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaları çağrısında bulunularak, "Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alıyoruz. Bu, karnavalımızın geldiği noktayı göstermesi açısından önemli bir gösterge. Ayrıca karnaval, her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu, yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak; çevre iller de bu ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir" denildi.