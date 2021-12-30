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2021 İMAJ MAGAZİN SANAT ÖDÜLLERİ EMEKÇİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Aralık 2021 Perşembe 10:27
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2021 İMAJ MAGAZİN SANAT ÖDÜLLERİ EMEKÇİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ 

Medya magazinin her yıl geleneksel hale getirdiği imaj magazin sanat ödülleri bu yılda sahiplerini buldu

Gecenin sunuculuğunu üstlenen sayın Gül Demir ve Gündüz Şutanrıkulu oldu.

SANAT ELÇİSİ GÜNDÜZ ŞUTANRIKULU DİYOR Kİ;

Türkiye'nin tek sanat elçisi olan sayın Gündüz Şutanrıkulu gazetecilere verdiği demeçte ülkemizde sanat adına birçok projeler organize ediliyor ve bundan mutluluk duyuyorum lakin ülkemizde sanata ve sanatçıya olan ilgi gittikçe azalıyor imaj medya magazin olarak sanata ve sanatçıya ilgi ve duyarlılığın artması adına tüm yeni ve eski sanat emekçileri de alkışı hak ettiklerini ve hatırlanmak istediklerini belirtti

SANAT EMEKÇİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yılda, 2021 imaj magazin sanat ödüllerinde onure etmek amaçlı katılım yapan tüm sanat emekçilerini sayın şutanrıkulu ödüllendirdi

GÜNDÜZ ŞUTANRIKULU

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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2021 İMAJ MAGAZİN SANAT ÖDÜLLERİ EMEKÇİLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ
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