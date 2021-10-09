​​​​​​​Altın Portakal Film Festivali’nde ödül gecesi

58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreni, 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve kapanış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle ‘Gelecek umutla yeşerecek’ sloganıyla yola çıkıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin töreni öncesinde galaya katılan sanatçılar, kırmızı halıda maskeleriyle yürüdü. Bazı sanatçıların şıklıklarına maskeleriyle bütünlük sağladıkları dikkati çekti. Film ekipleri ve sanatçılar kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi. Kırmızı halıdan geçerek salona giriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, pandemi kurallarına uygun sinema severlerle filmleri buluşturduklarını söyledi. Böcek, “Oldukça coşkulu sürüyor festival. Biletler tükendi. Tabi bu yıl Manavgat orman yangını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana temamız bunu konu alıyordu. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum” diye konuştu.

DEMET EVGAR ANNESİNİN DİKTİĞİ KIYAFETLE GELDİ

Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni gecesine katılan sanatçılar, geceyle ilgili duygularını genellikle heyecanlı olduklarına vurgu yaparak dile getirdiler.

Kafes filmi başrol oyuncusu Tarhan Karagöz ve filmin yapımcısı Sezgi Üstün San çok heyecanlı olduklarını ve ödül töreninin sonucunu merak ettiklerini söyledi.

Oyuncu Tamer Karadağlı da kırmızı halıdan geçerken festivaldeki filmler nedeniyle çok heyecanlı olduğunu belirtti. Pandemi nedeniyle çok fazla sinemaya gidemediğini belirten Karadağlı, “Sinemada film izlemeyi çok özledim. Bir an önce pandemi bitsin de artık film izlemeye gidelim. Ödül alacakları da merak ediyorum. Çok renkli çok maskeli bir festival oldu” dedi.

Oyuncu Demet Evgar ise ödül törenine annesinin diktiği kıyafetle geldi. Bordo renkli omuzdan askılı kıyafetiyle dikkati çeken Evgar, “Annemin diktiği kıyafetle geldim. Ödül vereceğim. Filmleri izleyemedim. Çok verimli bir festival olduğunu duydum. Çok genç yeteneklerin yeni filmler yaptığını duyunca da özledim. Çok özledik festivallere katılmayı. Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar. Süslenebildiğim kadar süslendim” diye konuştu.

'ÜLKEMİZ NORMALLEŞME DÖNEMİNE GİRDİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşi Pervin Ersoy ile kırmızı halıda yürüdü. Festivalin tüm özelliklerini koruyarak bugüne kadar gelmiş olmasının önemli olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Bu tarz etkinlikleri ne kadar köklü hale getirebilirsek ülkemiz adına da o kadar faydalı. Antalyamızın sadece turizmle hatırlanmasını değil, kültürel etkinlikleriyle, faaliyetleriyle de anılmasını en çok isteyen bizleriz. ikisi beraber olduğu zaman çok daha iyi sonuçlar, çok daha iyi sinerji ortaya çıkıyor” dedi.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de aşılanmayla birlikte normalleşme durumu olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Artık yavaş yavaş aşılanmanın da etkisiyle normalleşme sürecine ülkemiz girdi. Normalleşmenin en güzel yanı, halkımız ve bizim için en güzel sonucu da tekrar özlemini duyduğumuz kültürel sanata ulaşabiliyor olmamız, bu tarz etkinliklerin bu açıdan da önemi var. Sadece ülkemize değil, dünyaya da güzel mesaj oluyor bu tür etkinlikler. Hepimiz açısından çok sevindirici buluyorum. Hayırlı olsun emeği geçenlere teşekkürler” diye konuştu.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak tarihe geçen Manavgat Yangını nedeniyle ‘Gelecek Umutla Yeşerecek’ sloganıyla gerçekleştirilen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Ödül töreni Şevval Sam’ın konseriyle başladı. Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın sunuculuğunu yaptığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çok sayıda davetli ve sanatçı katıldı.

Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nin ülkemizin en önemli sanat ve kültür organizasyonlarından biri olduğunu belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Özellikle kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmalarda istikrarın ne denli önemli ve zor olduğunu iyi biliyorum. Maalesef sanat alanında yapılan işler her zaman hak ettiği değeri görmüyor. Bu açıdan, uluslararası bir kültür sanat organizasyonunun ülkemizde 58 yıldır istikrarlı bir şekilde devam ediyor olmasının ne kadar değerli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum” dedi.

ATATÜRK SÖZÜNE BÜYÜK ALKIŞ

Sinemanın ne kadar güçlü bir sanat dalı olduğuna dikkat çeken Atatürk’ün sözüne yer verdiği ve büyük alkış aldığı konuşmasında Ersoy, şunları söyledi:

"Kendine has anlatım gücü ve dili ile sanatsal değerinin yanında aynı zamanda en yaygın ve kitleleri etkileme imkanına sahip iletişim araçlarından da biridir sinema. Bu yönüyle her geçen gün kendini daha da geliştiren sinemamızın gelecekte çok daha iyi yerlere evrileceğine inanıyorum. Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ veciz ifadesinden ilhamla toplumumuzun bu hayat damarını beslemek en büyük yükümlülüğümüzdür."

SİNEMAYA 150 MİLYON TL’LİK DESTEK

Bakanlık olarak festival ve festivalde yarışan birçok filme destek sağladıklarını da açıklayan Bakan Ersoy, “Bu kapsamda, pandemi döneminde desteklerimizi arttırarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sinema sektörüne yaklaşık 150 milyon TL’lik destek sağladık. İnşallah bu destekleri gelecek yıllarda daha da arttırmayı hedefliyoruz” diyerek ödül alanları kutladı.

EN İYİ FİLM 'OKUL TIRAŞI'

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal uzun metraj film yarışmasında En İyi Film Ödülü 'Okul Tıraşı' filminin oldu. Filmin yönetmeni Ferit Karahan’a ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Ödülü alan Karahan, "Bu ödülü dünyanın son iki yıldır içinde bulunduğu bu kaostan etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere bütün kovid mağdurlarına ithaf ediyorum" dedi.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, 'İki Şafak Arasında' filminin oldu. Ödül, filmin yönetmeni Selman Nacar ve yapımcılarına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından takdim edildi.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, 'Anadolu Leoparı' filmine verildi. Ödülü yönetmen Emre Kayiş’e, Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti.

En İyi Yönetmen ödülü 'Kerr' filmiyle Tayfun Pirselimoğlu’na verildi.

Cahide Sonku Ödülü, cast direktörleri Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğlu’na verildi.

En İyi Senaryo Ödülü’nü, ‘Okul Tıraşı’ filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU NİHAL YALÇIN

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, ‘Zuhal’ filmiyle Nihal Yalçın aldı. Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Festival jürisinin çok az kadın hikayesi vardı. Güçlü rakiplerim yoktu" dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü, ‘Kafes’ filmiyle Tarhan Karagöz aldı. Karagöz, "Ödül almayı beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Festivale katılan bütün filmleri kutluyorum" dedi.

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü, ‘Bağlıklık Hasan’ filmiyle Özgür Eken kazandı.

En İyi Müzik Ödülü ‘Kerr’ filminin müzikleriyle Nicos Kypourgos'a verildi.

En İyi Kurgu Ödülü, ‘Okul Tıraşı’ filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin’e verildi.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, ‘Anadolu Leoparı’ filmiyle Billur Turan’ın oldu.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, ‘İki Şafak Arasında’ filmiyle Nezaket Erden ve Kafes filmiyle Özay Fecht’e verildi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, ‘İki Şafak Arasında’ filmiyle Erdem Şenocak’ın oldu.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Övgüye Değer Ödülü,‘Rewşen’ filmiyle yönetmen Musab Tekin aldı. Kısa Film Jüri Özel Ödülü’nü Ali Tansu Turhan ‘İkinci Gece’ filmiyle aldı. Turhan, “Filmin kısası uzunu olmaz film filmdir, dert derttir” dedi. En İyi Kısa Film Ödülü’nü, ‘Siz Biraz Uzak Kaldınız’ filmiyle yönetmen Elif Refiğ aldı.

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Övgüye Değer Ödülü'nü, ‘Acı ve Tatlı’ filmiyle Didem Şahin aldı. Şahin, “3 yıllık bir süreçte çektik filmi. Çok sevinçliyim. Bu ödül sadece bana değil birçok insana dokundu” dedi. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü'nü, ‘Bekleyiş’ filmiyle yönetmen Aslı Akdağ aldı. Akdağ, “Yılların emeği olan bir iş ama asıl zorluk çocuğumu yaparken bu işe koyulmamdı. Kadın dayanışmasıyla geldik buraya. Bu çok kıymetli” dedi. En İyi Belgesel Film Ödülü’nü, ‘Her Şey Dahil’ filmiyle Volkan Üce aldı.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Uluslararası Film Ödülü,‘Clara Roquet Libertad’ filmine verildi. En İyi Yönetmen Ödülü, ‘Aurora’ filmiyle Paz Fabrega’nın, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Aile’ filmiyle Claudia Grob’un oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise ‘Titanik’i Seyretmek İstemeyen Kör Adam’ filmiyle Petri Poikolainen’e verildi.

FİLMLERDE İKİ ÖZELLİK ÖNE ÇIKTI

Festivale ilişkin seçkide iki özelliğin öne çıktığını belirten Jüri Başkanı Emin Alper, “Bunlardan birincisi ilk filmlerin çokluğu, 5 tane ilk film vardı. İkinci dikkat çeken bölüm ise genelde seçkiler ortak tema filmlerinde toplanmaya başladığını gördük. Bu ortak tema da vicdan ve suçluluk duygusu. Yaklaşık 5 filmi de bu kategoride değerlendirebiliriz. Çok zor bir süreçten geçtik 14 filmi mümkün olduğunca hakkaniyetli bir şekilde değerlendirdik. Sanırım bu ödül dağıtımında suç ve vicdan meselesini politik ve kişiselmiş gibi irdeleyen ve özellikle yeni yüzleri ve yeni sinemacıları bir adım öne çıkaran tercihler yaptığımızı sanıyorum" dedi.

'ÖDÜL ALMAK ÇOK MUTLU ETTİ'

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Yönetmen ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödülünü alan Tayfun Pirselimoğlu, yazdığı kitabı filme uyarladığını belirterek, "Antalya bizim en kıymetli festivallerimizden en eskisi, benim de çok önem verdiğim bir festival. Uzun zamandan gelen bir muhabbetim de var. Bu yıl çok kıymetli filmler yarıştı. Onların içerisinde olmak zaten çok keyifliydi ama ödül almak çok mutlu etti. İnsan kendi yazdığını çektiğinde şikayet edecek bir şey yok çünkü yazarı çok iyi tanıyorsunuz yakından. Dolaysıyla biraz yazarken de film çekermiş gibi çalışıyorum. Çok zor olmadı" dedi.

İKİ ŞAFAK ARASINDA FİLMİNE 4 ÖDÜL BİRDEN

'İki Şafak Arasında' filminin yönetmeni Selman Nacar, "Çok mutluyuz çünkü film yapmak çok zorlu bir süreç. Sonunda da ödüllendirilmek insanı mutlu ediyor. Hem filmimiz hem de oyuncularımız toplamda 4 ödülle ayrılıyoruz. Bütün filme emek veren insanlara çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Festivalde yardımcı kadın, yardımcı erkek oyuncular, cast direktörlerimiz ve filmimiz de jüri özel ödülünü aldı" diye konuştu.

'DAHA ÇOK KADIN FİLMİ DAHA ÇOK KADIN OYUNCU'

En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü 'Zuhal' filmiyle alan Nihal Yalçın, "Ben de ödül alacağıma inanıyordum ama bir tarafta çok az kadın hikayesi olduğu için aslında bir yarış da olmadığını düşünüyorum. O yüzden daha çok kadın filminin yapılması gerektiğini, daha çok kadın arkadaşımın oynaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'ÇOK GURURLANDIM'

En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü ‘Kafes’ filmiyle alan Tarhan Karagöz, "Çok gururlandım. Çok mutlu oldum. Beklemiyordum böyle bir şey. Benim için çok büyük bir motivasyon" diye konuştu.