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Anatolia Musiki Ateşi Korosu kayıtlarına sayılı son günler kaldı

20 Eylül 2022 Salı 13:04
Anatolia Musiki Ateşi Korosu kayıtlarına sayılı son günler kaldı

Anatolia musiki ateşi olarak biz çok büyük bir aileyiz Başkanımız ve Şefimiz Tanzer Kartal ile İstanbul da bu ateşi yakmak için varız vaadetmiyoruz yapıyoruz sizleride aramızda görmek istiyoruz müzik ateşi ile yanan yürekler kayıtlarımız dolmak üzere müracaat edin kaydınızı yapalım gelin hep birlikte musikinin en güzel eserleri ile Anatolia Musiki Ateşini yakalım Ekim ayında her pazar Maltepe de Erzurumlular Vakfında mesenger üzerinden kayıt ve bilgi veriyorum

Serap Okcu

İletişim numaramız

0 535 2327792 

Haber.

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Anatolia Musiki Ateşi Korosu Kayıtlarına Sayılı Son Günler Kaldı
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