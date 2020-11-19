Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1286
ALTIN
459.327
DOLAR
7.6662
STERLİN
10.1760
EURO
9.0723
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve...
'Lütfen, bu kez kurallara uyalım'
Son Dakika
'Lütfen, bu kez kurallara uyalım'
Avcılar’da maske ve sigara denetimi 
Son Dakika
Avcılar’da maske ve sigara denetimi 
Sultangazi'de terör örgütü operasyonu
Son Dakika
Sultangazi'de terör örgütü operasyonu

Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında gerçekleştirilen Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın birincisi Kevser Özdemir, ödülünü Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan'ın elinden aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2020 Perşembe 13:04
0 Okunma
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

KAHRAMANMARAŞ - Yarışmada finale kalan 92 kişi, dün akşam birinci olabilmek için Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini en güzel bir şekilde seslendirmeye çalıştı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen finalde 4 kişilik jüri, birinciyi belirlemekte zorlandı. Yarışma sonunda Kevser Özdemir birinci, Ali Aslan ikinci, Mergül Palta üçüncü oldu. Bir diğer yarışmacı Süleyman Güçlü ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Kevser Özdemir ödülünü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın elinden alırken, Ali Aslan'ın ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Mergül Palta'ının ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Süleyman Güçlü'nün mansiyon ödülünü de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı verdi.

Törenin ardından Sevcan Orhan sahneye çıktı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Orhan, repertuarında Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerine de yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aşık Mahzuni Şerif Ses Ve Beste YarışmasıKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı
Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı
Tayfun Kaya'nın Yeni Kitabı Çıktı! DEBRELİ HASAN...
Tayfun Kaya'nın Yeni Kitabı Çıktı! DEBRELİ HASAN...
Ok ve yay sanatçısı, geleneği günümüze taşıyor
Ok ve yay sanatçısı, geleneği günümüze taşıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans