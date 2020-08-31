Atatürk'ün eşyaları, Antalya Akvaryum'da sergileniyor

ANTALYA - Antalya'da 2012 yılında hizmete giren ve 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı, 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluğa sahip tünel akvaryumun bulunduğu Antalya Akvaryum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla personelle birlikte kutlama programı düzenlendi. Akvaryumun, dünyaca ünlü isimlerin balmumu heykellerinin yer aldığı 'Face 2 Face' bölümünde ise Atatürk'ün gerçek eşyalarının yer aldığı sergi açıldı. Atatürk'e ait eşyaları inceleyen turistler, balmumu heykeliyle de fotoğraf çektirdi.



Bilim insanları, teknoloji devleri, sanatçılar, müzisyenler, sporcular, ressamlar, film yıldızları ve liderlerin balmumu heykellerinin olduğu müzede; İstanbul ve Ankara'daki müzayedelerde Atatürk'e ait melon şapka, İstiklal Madalyası, Osmanlıca ve Türkçe el yazması bulunan 5 adet telgraf, kol düğmeleri ve sigara tablası gibi eşyalar sergileniyor.



'1 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR'



Antalya Akvaryum teras kısmındaki 'Face 2 Face Balmumu Müzesi'nin 1 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten Genel Müdür İsmail Arık, "Atatürk köşemiz açılışla birlikte hazırlanmıştı. 1 yıldır bu köşeyi geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu köşeyi geliştirmek için müzayedeleri takip etmeye ve satın almaya başladık" dedi.



Müzayedelerde Atatürk'ün kullandığı orijinal melon şapkası, kendisine verilen İstiklal Madalyası, kendi el yazısıyla Osmanlıca ve Latin alfabeyle yazılmış 5 telgraf mesajı ve imzalarının bulunduğunu anlatan Arık, "Ayrıca kullandığı kol düğmeleri ve sigara tablası gibi ürünleri sergilemeye başladık. Müzayedeleri takip ediyoruz, köşemizi geliştireceğiz inşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle de köşemizi halkımıza duyurmak için bir fırsat yakaladık. Atatürk'ün özel malzemeleri, ne kadar güzel ki büyük oranda ülkemizde kalmış. İngiltere ve Fransa'da olduğunu bildiğimiz ürünler de var, takip ediyoruz" diye konuştu.