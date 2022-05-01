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BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Türk Sineması’nın emektar oyuncularından Kadir Kök, yaşama veda etti. Emektar oyuncunun ölüm haberini ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından duyurdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Mayıs 2022 Pazar 13:32
BİR YILDIZ DAHA KAYDI

HABER: HABİB BABAR

Bugüne kadar Türk Sineması’nda yüzlerce filmde rol alan Kadir Kök hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Cüneyt Arkın duyurdu. Sosyal medya hesabından Kök ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Arkın,fotoğraf altına ise, ‘İçimden bir parça koptu.İyi,dost,vefalı Yeşilçam emekçisi Kadir Kök’ün vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet,yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum’notunu düştü. Emektar oyuncu son röportajını Habib Babar ile yapmıştı ve Yeşilçam’ın vefasızlığından yakınmıştı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kadir KökTürk SinemasıEmektar Oyuncu
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