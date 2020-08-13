Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1115
ALTIN
455.564
DOLAR
7.3269
STERLİN
9.6261
EURO
8.6589
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli
Güneşin hem sıcağı hem de...
'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken bir ürün'
'BORTAM bulaş riskini ortadan kaldırmak...
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep
Ejder meyvesine Rusya'dan yoğun talep

Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor

Bolu'da, Osmanlı döneminde yapılan Kızılay Hamamı, restore ediliyor. Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı, restorasyonun 1,5 milyon TL'ye mal olacağını, hamamda spor salonu, sauna ve kafe hizmeti verileceğini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2020 Perşembe 11:09
0 Okunma
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor

BOLU - Bahçelievler Mahallesi'ndeki tarihi Kızılay Hamamı'nda, Kızılay Bolu Şubesi'nce Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinler sonrası restorasyona başlandı. Tarihi hamam, sonradan yapılan eklentiler yıkıldıktan sonra orijinal haline getirildi. Eklentilerin yıkılması ile Osmanlı döneminden kalan hamamın güzelliği ortaya çıktı. Ayrıca hamamın etrafında Müze Müdürlüğü'nce kazı çalışmaları yapılıp, tarihi eser kalıntısı olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda tarihi eser kalıntısı bulunmadı. Yaklaşık 1 yıl sürecek restorasyon çalışmalarının ardından Kızılay Hamamı'nda havuz, sauna, fitness salonu, bakım salonu ve kafe bulunacak. Restorasyon çalışmaları 1,5 milyon TL'ye mal olacak.  

SPOR SALONU VE KAFE OLACAK 

Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, hamamda restorasyonun ardından spor salonu, sauna ve kafe olarak hizmet verileceğini belirterek, "Restorasyon çalışmalarını başlatabilmek için 1 yıl Anıtlar Kurulu'ndan projenin geçmesini bekledik. Projenin onaylanması üzerine hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. 1- 2 ay içinde Bolu'muza spor salonu, kafe, sauna ile en iyi hizmet verecek tesisi hayata geçirmiş olacağız. Şu anda Müzeler Müdürü ile çalışmalar yapıyoruz. Hamamın etrafında tarihi eser kalıntısı var mı, yok mu; ona bakıyoruz. Şu ana kadar böyle bir tarihi eser bulunmadı" dedi. 

'YENİDEN YAŞATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ' 

Mimar Semih Dimicioğlu ise "Kızılay Hamamı ile ilgili en eski bilgiyi 1800'lü yılların sonundaki eserlerde buluyoruz. Daha önce Bolu'da frengi hastalarına karşı yapılan bir hastanenin hamam kısmı olduğundan bahsediliyor. En eski fotoğraf ise 1920'lü yıllara ait. Fotoğrafta da oldukça harap bir halde. Hamamın orijinal yapısına baktığımız zaman eski Türk hamamlarının hepsinin gelenekselliğini bizlere sunuyor. Ender hamamlardan bir tanesi. Hamamla ilgili dönem dönem birçok eklentiler yapılmış. Bizim şimdiki yaptığımız iş ise bu sonradan yapılan yapıları yıkarak hamamın orijinal yapısını ortaya çıkarmak. Bu hamamın restorasyon projelerini kurula sunarak, modern ve geleneksel dokuları bir çatı altına toplayarak bir kompleks haline getirmek. Bu hamamın yeniden yaşatılmasını sağlayacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluTarihi HamamRestore
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
Kilimlerdeki her sembolün bir şifresi var
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim