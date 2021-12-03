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Çanakkale Savaşı’nda kullanılan cerrahi aletler müzede

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Aralık 2021 Cuma 17:46
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Çanakkale Savaşı’nda kullanılan cerrahi aletler müzede

SAMSUN - SAMSUN'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait atıl durumdaki 95 yıllık Lokomotif Tamir Atölyesi’ne kurulan Türkiye'nin ilk Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nin açılışı yapıldı. 5 yıllık bir restorasyon çalışmasının ardından kapılarını açan müzede, Çanakkale Savaşı’nda kullanılan sedye ve protez bacak gibi cerrahi aletler de sergileniyor.

İlkadım ilçesinde 1926 yılından 1990'lı yıllara kadar hizmet veren TCDD’ye ait Lokomotif Tamir Atölyesi’nin, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ne çevrilmesi için 2016 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. 5 yıl süren çalışmalarının ardından müze, kapılarını açtı. 5 dönümlük alana bin metrekaresi kapalı alan olarak kurulan müzede geçmişten günümüze tıpta kullanılan aletler sergileniyor. Tarihe ışık tutan müzede ayrıca Çanakkale Savaşı sırasında kullanılan sedye ve protez bacak başta olmak üzere birçok cerrahi alet de yer alıyor.

'AMACIMIZ TEKNOLOJİYİ DIŞARI VERMEK'

Açılışta konuşan Samsun Medikal Sanayi Kümelenme (MEDİKÜM) Derneği Başkanı Opr. Dr. Ahmet Aydemir, "Samsun'da 40 yılı aşkın süredir var olan cerrahi alet üretim kültürünü bir dernek ve kümelenmeyle gerçekleştirdik. Temennimiz şudur ki; müze konseptiyle sağlık çalışanlarımız, camiamız burada buluşabilsinler, burada yeni fikirler ortaya koyabilsinler. Bu fikirlerle teknolojiyi dışarıdan almak yerine bizler yurt dışına teknoloji transfer edecek duruma gelebilelim. Bunu yapacak alt yapı, bilgi ve donanım şehrimizde mevcuttur. Bunları harmanlayıp sonuca ulaştırabilecek alt yapıları inşallah bu müze vesilesiyle oluşturmuş olacağız" diye konuştu.

'MÜZELER ŞEHİRLERİN HAFIZASI'

Müzelerin şehirlerin ve insanların hafızaları olduğunu ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, "İnsanlar geçmişle gelecek arasındaki bağlarını müzeler sayesinde güçlendirir, geçmişin güçlü izlerini de hayatlarına katarlar. Bugün hizmete giren ve yıllarca şehre Lokomotif Tamir Atölyesi olarak hizmet veren bu bina, artık hem geçmişle gelecek arasında ziyaretçilerine bir bağ kurma imkânı verecek hem de onları adeta tıp tarihinde bir yolculuğa çıkaracak” dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da Samsun'da müzelerin önemli bir yer teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Şehrimizde önemli müzeler yer alıyor. Bugün de burada önemli, güzel bir iş yapıldığını görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada müzenin sürdürülebilirliği ve yaşatılması önemli. MEDİKÜM Derneği buranın işletmesini yapacak ancak tüm kurumlarımızla birlikte buranın sürdürülebilirliğini sağlamak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler müzeyi gezdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale SavaşıCerrahi AletlerMüze
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