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"Elif Ana" Oyuncuları  Sete Çıkıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Kasım 2021 Cuma 14:19
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"Elif Ana" Oyuncuları  Sete Çıkıyor

DİNÇER KARACALAR

1903'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardım severliği ile ünsalan, bilge kişiliği ile bilinen Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor.

Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan yapımcılar İsviçre'de kurdukları Life is a Movie FilmProdüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini açıkladılar. Filmin yönetmen koltuğunda

Semir Aslanyürek ve Kazım Öz oturacak. Filmin çekimleri Elif Ana'nın doğup büyüdüğütopraklarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek.

Senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün kaleme aldığı filmin müziklerinide Erkan Oğur üstlenecek.

Elif Ana, ömrünü iyiliğe adamış bir kişidir. Ömrü, derdi olanın derdine, darda olanın yardımınakoşmakla geçmiştir. Yaptığı iyiliklerin karşılığında tek biriktirdiği değer, insani hazdır. Yani

iyiliklerinin karşılığını cüzdanında değil, vicdanında biriktirmiştir. Elif Ana’nın yaşamı ve buyaşamla insanlığa bıraktığı anıları, insanî değerlerin alkış yuvası gibidir. Bu nedenledir ki, onunyaşamı “İyiliğe Giden Yol” olarak anlatılacak.

Elif Ana filminin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular Aliye Uzunatağan, Ali Sürmeli, CezmiBaskın, Necmettin Çobanoğlu, İlyas Salman, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Sermiyan Midyat, Cansu Fırıncı, Metin Coşkun, Kazım Çarman, Tuğba Özay, Ökkeş Sevimli , Rıza Sönmez ve Muhsin Asan oynuyor.

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Elif Ana Oyuncuları  Sete Çıkıyor
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