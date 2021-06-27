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Erkan ÜNLÜ:  "Güzel günler çok yakında"

Mavi mühür şiir kitabı ve Leyla romanı okuyucusu tarafından büyük ilgi görünce 2. baskısının basılmasının ardından; "Sanal Aşkın Gerçek Acısı" romanını yazdı. Sonrasında tüm konuşmalarında son romanın gelecek olan gelirlerini, okul hayatında maddi güçlük çeken gençler için kullanacağını belirtti.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Haziran 2021 Pazar 20:54
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Erkan ÜNLÜ:  "Güzel günler çok yakında"

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Mavi mühür şiir kitabı ve Leyla romanı okuyucusu tarafından büyük ilgi görünce 2. baskısının basılmasının ardından; "Sanal Aşkın Gerçek Acısı" romanını yazan, Sonrasında tüm konuşmalarında son romanın gelecek olan gelirlerini, okul hayatında maddi güçlük çeken gençler için kullanacağını belirten ÜNLÜ:    "İçinde bulunduğumuz zor günler, en kısa sürede bitecek inşallah buna tüm kalbimle inanıyorum" dedi. Pandemi döneminde  toplum olarak çok yorulduğumuzu ve acı günler yaşadığımızı belirten Erkan ÜNLÜ.
     " Üzücü olan sosyal medyada topluma mal olmuş insanların anlamsız tavırları olmuştur. Gündemi değiştirmek adına mı? yoksa daha fazla gündem olma adına mı? bilemem. Lakin birbirlerine ettikleri ağız dolu hakaretler, yaşanan ahlaksız entrikalar. Topluma daha fazla örnek olup moral olacakları yerde  tam tersini yapmışlardır. Tabiki düzgün ve karakterli olanları tenzih ederim. Asıl üzücü olan ise bu insanlara pirim verenler toplum olarak yine biziz" dedi.
      "Dediğim gibi gerçekten güzel günler çok yakınımızda, diyen" ÜNLÜ. Çok güzel etkinliklerimiz ve sosyal farkındalık projelerimiz olacak. Ülke olarak bizim bizden başka dostumuz yoktur diyen Erkan ÜNLÜ.
        “Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir.” diyerek
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî nin bu güzel sözüyle konuşmasını bitirdi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 27.06.2021 20:57
Anahtar Kelimeler:
Erkan ünlüMavi Mühür şiir KitabıLeyla Romanı
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