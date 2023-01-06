Fırat'tan Okurlarına Yeni Kitap Müjdesi

Daha önce yayınlanan 4 kitabını okuyucularıyla buluşturan Şair ve Yazar Betül Fırat. "Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var" isimli kitabı , Yol Akademi Yayınevi tarafından basımı gerçekleşerek okuyucularıyla buluştu.

Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” isimli kitabıyla çıkakken 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Boş durmayan Fırat aynı anda “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluştu. Fırat son olarak "Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var" isimli kitabını okuyucularıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Eserini okurlarıyla buluşturan Fırat, "Yirmi yılı aşkın süredir yazmaya aşkla bağlıyım. Yazdıklarımın esere dönüşmesi beni çok mutlu ediyor. Yazmanın ucu bucağı olmayan bir sanat ve ne kadar yazarsanız bir o kadar da şevk hissediyorsunuz. Yeni çıkan deneme kitabımın üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışıyorum. Denemeler, duygusal beyitler, aforizmalar ile okurlarımın karşısındayım. İnsanlara denemeler ile dokunabilmek farklı bir duygu. Bazen kendi duygusallığınız etkiliyor bazen de farklı bir duygunun etkisinde kalıyorsunuz. Hangisi olursa olsun okurun bir kısmını da okura bırakıyorsunuz. Denemelerime güzel dönüşler olması beni de mutlu ediyor." dedi.

Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan Fırat, "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım çocuk romanının hazırlıkları sürüyor; kısa sürede okurla buluşturmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Yeni çıkan kitabı hakkında bilgi veren Fırat, "Derin Mevzu Konuşacaklarımız Var kitabımız, Yol Akademi Yayınevi 2022 Aralık ayında çıktı. Birbirinden derin mevzuları merak ediyorsanız bu kitabı okumalısınız. " ifadelerini kullandı.