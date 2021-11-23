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GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİN'İN YENİ KİTABI "SOFIA" ÇIKTI! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2021 Salı 13:01
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GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİN'İN YENİ KİTABI "SOFIA" ÇIKTI! 

Balkan Göçmeni bir aileye mensup olan Sofia'nın Fransa'da doğumu sırasında annesinin ölümüyle, babasının onu getirip İstanbul'da babaannesine bırakmasıyla başlayan, hayatın içinde yaşadığı yılmazlık yolculuğuna şahit olacaksınız.

Kader Keskin, "Sofia" Romanı ile sizi bir çocuğun gözlerinden dünyaya bakmaya ve okuduğunuz her bir satırla da kendi çocukluğunuza doğru yolcululuğa çıkmaya davet ediyor.

Çünkü bugün kendi ayakları üzerinde duran, azimli, kararlı, güçlü karakteri, tavrı ve tarzı olan her bir yetişkin bireyin, dününde yani çocukluğunda dizleriyle birlikte kanamış ve can kırıklarıyla dolu olan bir yüreği vardır.

Önce Vatan Gazetesi

Kitap Tanıt Yönetmeni

Nihat İlikcioğlu

Tel.0 532 764 44 48

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GÜÇLÜ KALEMİYLE DİKKAT ÇEKEN YAZAR KADER KESKİNİN YENİ KİTABI SOFIA ÇIKTI
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