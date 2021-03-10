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Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2021 Çarşamba 13:57
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Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor

MALATYA - Malatya ve Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Nemrut Dağı ve yol güzergahını karla kapladı. Karla mücadele ekipleri karla kaplanan yolları temizleyerek turizm sezonuna hazırlıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolları temizlenerek, turizm sezonuna hazırlık hale getiriliyor. Karla mücadele ekipleri Malatya'dan 95, Adıyaman'dan ise 73 kilometre mesafedeki Nemrut Dağı ve çevresinde çalışma yaparak yolları araç trafiğine açık hale getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nemrut DağıTurizm Sezonu
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