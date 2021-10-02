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Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin lira destek

428 özel tiyatro projesine 13 milyon 500 bin lira destek

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
02 Ekim 2021 Cumartesi 17:56
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Özel tiyatrolara 13 milyon 500 bin lira destek

ANKARA, (DHA)


Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021-2022 sanat sezonunda 254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatro projesine 13 milyon 500 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2021-2022 sanat sezonu için 508 özel tiyatro başvuru yaptı. Eksik belgelerini süresi içinde tamamlamayan 36 özel tiyatro dışında kalan 298 profesyonel, 109 çocuk oyunu ve 65 geleneksel kategoride olmak üzere bu zamana kadar en yüksek başvuru sayısı olan toplam 472 özel tiyatronun projesi değerlendirmeye alındı. Değerlendirme komisyonu, yine bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 13 milyon 500 bin lira ödeneğin, 254 profesyonel, 109 çocuk oyunu, 65 geleneksel olmak üzere toplam 428 özel tiyatroya dağıtılmasına karar verdi. Değerlendirme komisyonunun bu kararı ile başvuruların yüzde 90’ından fazlasına olumlu yanıt verilerek, bu zamana kadar bir sanat sezonunda en yüksek sayıda projeye destek sağlandı.

Değerlendirme komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilerek profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkanları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlandı. Bu uygulama ile son yıllarda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesi ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanıyor. 2021-2022 sanat sezonu için destek sağlanan projelere ilişkin bilgilere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.gov.tr adresindeki internet sitesinden ulaşılabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
özel TiyatroDestekTiyatro ProjesiAnkaraKültür Ve Turizm Bakanlığı
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