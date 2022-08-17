Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.935,19
ALTIN
1.021,77
DOLAR
17,97
STERLİN
21,69
EURO
18,26
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...

Sebeterias Kalesi'ni gün yüzüne çıkaracak kazı çalışmalarına başlandı

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:21
Sebeterias Kalesi'ni gün yüzüne çıkaracak kazı çalışmalarına başlandı

BİNGÖL - Bingöl’ün Genç ilçesinde Urartular dönemine ait olduğu düşünülen Sebeterias Kalesi’nin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmalarına başlandı.

Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Genç Belediyesi’nin de destekleriyle Genç ilçesinde Murat Nehri’nin yanında bulunan Sebeterias Kalesi’nde sondaj kazısı başlatıldı. Urartular dönemine ait olduğu düşünülen kalede başlatılan çalışmada elde edilecek verilere göre ilgili kurumlar yol haritası çizecek ve asıl çalışmalara o zaman başlanacak. Yaklaşık 20 gün sürmesi beklenen arkeolojik sondaj kazısı ile tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılarak, kale ile ilgili bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, kazı başlatmak için bir tespit çalışması yürüttüklerini belirterek, “Bugün ilk kazmayı vurduk. Bingöl Üniversitesi, Valilik, Elazığ Müzesi, Bingöl Belediyesi ve Genç Belediyesi’nin destek ve katkılarıyla bu işi başlattık. Burada bir kazı başlatmak için gerekli tespitleri yaptıktan sonra asıl çalışma o zaman başlayacaktır” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 17.08.2022 15:25
Anahtar Kelimeler:
Sebeterias KalesiKazı çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Subaşı Hanı, restorasyona alındı
Tarihi Subaşı Hanı, restorasyona alındı
2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Sonuçları Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından açıklandı
2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Sonuçları Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından açıklandı
KENDİ HİKAYENE YOLCULUK SENARYO YARIŞMASI BAŞLIYOR
KENDİ HİKAYENE YOLCULUK SENARYO YARIŞMASI BAŞLIYOR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans