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Şifa Niyetine  Cemil kan! 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06
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Şifa Niyetine  Cemil kan! 

Cemil Kan "Şifa Niyetine" şarkısı ve çektiği duyarlı klibine izleyicilerden tam not!

Cemil Kan, 1994 yılının Mart ayında İstanbul'da doğdu. Müzik yolculuğu babasının sadece üç teli kalan eski gitarını çalmaya çalışarak başladı. 17 yaşındayken, rock&blues barlarda solo gitarist ve arka vokalist olarak grubuyla performans gösteriyordu.

2013 yılında işletme alanında üniversite eğitimi için Viyana'ya taşındı. Müziğe olan tutkusunu takip ederek, 2017 yılında Viyana Konservatuarı Caz-Gitar lisans programına başladı. Konservatuarda bir yıl geçirdikten sonra, lisans programında çift anadal yaparak eğitimini ilerletti. Caz Gitar ve Alto Saksafon dallarında eş zamanlı eğitime başladı.

Kurdugu iki kişilik caz & blues grubunda vokalist, akustik gitarist ve saksafonist olarak yer aldı. Diğer yandan da Viyana`da bir hard-rock müzik grubunda solo gitarist olarak performans göstermeye başladı.

Cemil Kan, Kasım 2019'da “Doğru Anahtar” adını verdiği ilk albümünü çıkardı. Bu harika albüm yaptığı prodüksiyon ve müzik kompozisyonu ile kendi stüdyosunda kaydedildi. Kasim 2020`de “Şifa Niyetine“ adlı ikinci tekli albümünü çıkardı ve bu şarkısına toplumsal bir sorun olan "kadına yönelik şiddeti“ konu alan klibini Nisan 2021`de yayınladı. Oldukça ilgi gören klip takipçilerinden ve izleyen herkesten tam not alırken eser, otoritelerce çok beğenildi.

Haber Sedat Sarıkaya

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Şifa Niyetine  Cemil Kan
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