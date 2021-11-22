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Âşık Veysel’in sazını çaldı türkü okuyup ağladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Kasım 2021 Pazartesi 10:20
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Âşık Veysel’in sazını çaldı türkü okuyup ağladı

DİNÇER KARACALAR

Bahar Gelir, “Bahar Kapıda” programının yeni bölümü için gittiği Sivas’ta Âşık Veysel’in 107 yıllık sazını çalıp türküler söyledi. Duygusal anlar yaşayan sanatçı gözyaşlarına engel olamadı.

“Bahar Kapıda” adlı televizyon programıyla Anadolu’yu karış karış dolaşan Bahar Gelir, bu hafta Sivas’ta çekim yaptı. Sanatçı, program için Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan’ın atölyesini de ziyaret etti. 


DUYGUSAL ANLAR


Ünlü halk ozanı şık Veysel Şatıroğlu'nun 107 yıllık bağlamasına sahip olan Şentürk İyidoğan, gözü gibi baktığı sazı Bahar Gelir’in de çalmasına izin verdi. İyidoğan’ın “1 milyon dolar teklif ettiler, satmadım” dediği sazı çalıp türküler söyleyen Bahar Gelir, duygusal anlar yaşadı. Sanatçı, gözyaşlarına engel olmakta zorlandı.

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Âşık Veyselin Sazını çaldı Türkü Okuyup Ağladı
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