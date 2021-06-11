Sufle’nin Yorumuyla ''Bu Dağlar Kömürdendir''

Haber: Sedat Sarıkaya

Sufle'nin yeni şarkısı, anonim bir türkü uyarlaması olan "Bu Dağlar Kömürdendir" 11 Haziran Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluşuyor.

Geçmişte yaptıkları başarılı cover çalışmalarla da adından söz ettiren ve dönem dönem sevdikleri şarkılara farklı uyarlamalar yapmaktan keyif alan grup, bu kez bir türküyle karşımıza çıkıyor. Düzenlemesi grubun gitaristi Mustafa Kemal Atik'e ait olan parçanın sözlerinde var olan yalnızlık ve hüzün, retro synth melodiler, yalın bir altyapı ve vokal yorumuyla dinleyenin içine daha da işliyor.

Sufle grubunun son single’ı "Bu Dağlar Kömürdendir" tüm dijital platformlarda yerini aldı.