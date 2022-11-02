Tarihi Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yÄ±l sonra yerinde

ANTALYA'nÄ±n Ã¶nemli sembollerinden, Bizans dÃ¶nemine ait burÃ§lar Ã¼zerine 1900'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda inÅŸa edilen tarihi Saat Kulesi'nin orijinal yapÄ±sÄ±nda 1930'lu yÄ±llardaki fÄ±rtÄ±nada yÄ±kÄ±lan kubbesi, 90 yÄ±l sonra 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmayla yerine konuldu. 4,5 tonluk kubbenin altÄ±na, mekanizmasÄ± Ã§alÄ±nan tarihi saatten geriÂ kalan Ã§an ve 40'ar kiloluk kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± da yerleÅŸtirildi.



Tarihi KaleiÃ§i'nin ana giriÅŸ kapÄ±sÄ± olarak bilinen Kale KapÄ±sÄ±'nda, 2'nci yÃ¼zyÄ±lda Bizans dÃ¶neminde yapÄ±lan beÅŸgen planlÄ± burÃ§ Ã¼zerine 1900'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda inÅŸa edilen Saat Kulesi'nin restorasyonu iÃ§in proje hazÄ±rlandÄ±. Onlarca yÄ±ldÄ±r dokunulmayan ve iÃ§i harabeye dÃ¶nen kulenin restorasyon projesi, Antalya KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ± Koruma Kurulu'nca onaylandÄ±ktan sonra ihaleye Ã§Ä±kÄ±ldÄ±. Ä°haleyi kazanan ÅŸirketin Ã¼stlendiÄŸi restorasyonda, sÃ¼re 300 gÃ¼n olarak belirlendi. Åžubat ayÄ± ortalarÄ±nda baÅŸlayan restorasyonunÂ 10 AralÄ±k'ta bitirilmesi gerekiyor. Restorasyon sÃ¶zleÅŸme bedelinin 1 milyon 229 bin 546 TL olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. MÃ¼lkiyeti VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait kuledeki restorasyon projesi, Antalya ValiliÄŸi YatÄ±rÄ±m Ä°zleme ve Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca (YÄ°KOB) yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.



KUBBESÄ° FIRTINADA YIKILMIÅž



Restorasyon sÄ±rasÄ±nda Alman Ä°mparatoru Kaiser Wilhelm'in 19'uncu yÃ¼zyÄ±l baÅŸlarÄ±nda hediye ettiÄŸi tarihi saat ve mekanizmasÄ±nÄ±n kaybolduÄŸu, yerine de plastiÄŸinin takÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Kulede 1930'lu yÄ±llarda fÄ±rtÄ±na nedeniyle dÃ¼ÅŸen kubbenin yerine 1960'larda inÅŸa edilen imitasyon dendanlarÄ±n tamamÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tarihi yapÄ±nÄ±n orijinalindeki kubbenin imalatÄ± tamamlandÄ±ktan sonra restorasyon ekibi, bugÃ¼n saat 04.00 itibarÄ±yla saat mekanizmasÄ±na ait Ã§an, 40'ar kiloluk 2 kurÅŸun aÄŸÄ±rlÄ±k ve 4,5 tonluk kubbenin,Â kulenin tepe kÄ±smÄ±na yerleÅŸtirilmesi iÅŸlemi baÅŸlattÄ±. 5 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda Ã§an ve kubbe, vinÃ§le 20,3 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki kulenin tepesine yerleÅŸtirildi. Kule, 90 yÄ±l sonra yeniden kubbeli yapÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.



6 METRE Ã‡APINDA, 4,5 TON AÄžIRLIÄžINDA



Antalya ValiliÄŸi KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± Birimi'nden koruma ve restorasyon uzmanÄ± Cemil Karabayram, 1900'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda inÅŸa edilen kulede 1930'lu yÄ±llardan sonra yaÅŸanan fÄ±rtÄ±na nedeniyle kubbenin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 6 metre Ã§apÄ±nda, 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda kurÅŸun, ahÅŸap gibi malzemelerle orijinaline uygun ÅŸekilde imalatÄ±nÄ±n yapÄ±larak, yerine taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°MÄ°TASYON DENDANLARDAN KURTULDU



Antalya iÃ§in bugÃ¼nÃ¼n tarihiÂ olduÄŸunu belirten Karabayram, "Saat Kulesi imitasyon dendanlarÄ±ndan kurtuldu. Kubbenin yerindeki montaj sÃ¼reci baÅŸlayacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de valimiz Ersin YazÄ±cÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±lacak. Åžu an en Ã¶nemli konulardan biri; orijinal saatine uygun saatin de getirilip montajÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±ydÄ±. Bununla ilgili de Ã§alÄ±ÅŸma ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor. Kule bugÃ¼ne kadar tepesindeki imitasyon dendanlarla fotoÄŸraflara konu olmuÅŸtu. ArtÄ±k bu gÃ¼zel yapÄ± tarihin bize emanet ettiÄŸi ÅŸekliyle tekrar hayat bulacak" dedi.Â