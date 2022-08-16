Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.877,67
ALTIN
1.025,72
DOLAR
17,96
STERLİN
21,62
EURO
18,21
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik personel...
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...

Tarihi Subaşı Hanı, restorasyona alındı

16 Ağustos 2022 Salı 14:11
Tarihi Subaşı Hanı, restorasyona alındı

SİVAS - Sivas'ta, 1525'te Osmanlı dönemi Sivas valilerinden Sinan Paşa tarafından yaptırılan ve eski adıyla 'Şıracılar Hanı' olarak bilinen Subaşı Hanı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce kapsamlı restorasyona alındı.

Kent merkezindeki Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesi'nde, dönemin Sivas Valisi Sinan Paşa tarafından yaptırılan, eski ismiyle 'Şıracılar Hanı' olarak bilinen Subaşı Hanı, ortasında avlu ve etrafındaki odalardan oluşuyor. 3 giriş kapısı bulunan ve şimdilerde bakliyat ile kurutulmuş gıda satışı yapan esnafın kullandığı han, Sivaslıların da uğrak yeri olarak biliniyor. Daha önce 4 kez onarılan han, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yeniden kapsamlı restorasyona alındı.

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Subaşı Hanı Osmanlı Dönemi'nde yaptırılan ve ekonomik hareketliliğin yaşandığı önemli bir yerdir. Yıllar geçtikçe dökülmeler ve kırılmalar yaşandığını gördük. Biz de buranın kurullardan görüş ve iznini alarak boyanması, çatı onarımı temizlenmesi, oluk onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrin ortasında bir yer. Bakım yapılması da gerekiyor. Kapsamlı restorasyonunun ardından yeniden insanımızın hizmetine sunacağız. Burası esnafın hareketli olduğu yerlerdir. En son 2007 yılında bakıma alınmıştı. Önceden küçük müdahaleler yapılmış ama bu sene kapsamlı bir restorasyona aldık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihi Subaşı HanıRestorasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Sonuçları Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından açıklandı
2022 Altın Kalemler Şiir Yarışması Sonuçları Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından açıklandı
KENDİ HİKAYENE YOLCULUK SENARYO YARIŞMASI BAŞLIYOR
KENDİ HİKAYENE YOLCULUK SENARYO YARIŞMASI BAŞLIYOR
ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLM VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU!
ANNİS ÖLÜM GECESİ FİLM VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans