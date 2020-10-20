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Tevfik Aytekin'in Sardalya Mevsimi adlı romanı, Büyükada Yayıncılık etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

Bir kadının bütün ömrü dört mevsime sığdırılacak olsaydı, o mevsim Sardalya Mevsimi olurdu. Hayat, saklı kalmış duygularımızı gizleyecek kadar uzun değil. Sardalya Mevsimi; Buket, Şoger ve Sevda üzerinden bütün kadınların hikayesidir.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
20 Ekim 2020 Salı 10:21
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Tevfik Aytekin'in Sardalya Mevsimi adlı romanı, Büyükada Yayıncılık etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bir kadının bütün ömrü dört mevsime sığdırılacak olsaydı, o mevsim Sardalya Mevsimi olurdu. Hayat, saklı kalmış duygularımızı gizleyecek kadar uzun değil. Sardalya Mevsimi; Buket, Şoger ve Sevda üzerinden bütün kadınların hikayesidir.

Kadınların mevsimidir Sardalya Mevsimi. Senin bile umudunu yitirdiğin, önce yapraklarını döken, bir umut filizlenir diye beklerken, bütün dalları kuruyup, un ufak toprağın altına giren, eskiden suların gezdiği topraktan dahi umudunu kestiğin çatlakların arasından ha gayret bir kadın açar. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Tevfik AytekinSardalya MevsimiRomanBüyükada Yayıncılık
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