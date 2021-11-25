"Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonu yeni turizm hedeflerini açıkladı. Türkiye'nin bu yıl ilk defa İspanya'yı geride bıraktığını belirten Bakan Ersoy, '28 milyon ziyaretçi, 22 milyar dolar gelir' hedefinin revize edildiğini, yeni hedefin '29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir' olduğunu açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. Bakan Ersoy, son 2 yıldır dünyayı etkisine alan salgının küresel ölçekte tüm sektörlerin işleyişini olumsuz etkilediğini söyledi. Durumun, her alanda değişimi ve kalıcı farklılaşmayı beraberinde getirdiğini belirten Ersoy, “Bu süreçte akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla kendimizi sürekli yenileyerek, geliştirerek ve güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin seyahat ve turizmle dolaylı paydaşları kültür ve sanat olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Bu kadar çok belirsizliğin olduğu ve son derece uzun sürdüğü bir süreç. 2022 yılını da dahil edersek 3 sezondan bahsediyoruz, dünyada ilk kez karşı karşıya kalınan bir süreç. Bu süreçte gösterdiğiniz soğukkanlılık, iş birliği ve sabrınızdan özellikle sorumlu davranışlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



'KİŞİ BAŞI GELİRİ DE YÜKSELTTİK'



Bakan Ersoy, bu yıl sonu için revize edilen yeni hedefi ise şöyle açıkladı:



“Devletle beraber hareket eden ama her şeyi devletten beklemeyen, hızlı alınması gereken kararlara çabuk adapte olan, şikayet etmek yerine 'Ben de varım' diyen, risk alan siz sektör oyuncuları sayesinde 2021 yılında sezon başı hedefimiz olan '25 milyon ziyaretçi, 20 milyar dolar gelir' seviyesini, '28 milyon ziyaretçi ve 22 milyar dolar' gelir olarak daha önce revize etmiştik. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmekte olan kasım ve aralık aylarını dikkate aldığımızda, hedefimizi '29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir' olarak yukarı yönde revize ettiğimizi de buradan duyurmak istiyorum. Böylesi zor bir yılda devlet ve sektörün tüm kesimleri el ele vererek Akdeniz çanağında rakiplerimizi geride bırakarak tam da 1 yıl önce söylediğimiz gibi çıkış yapmayı başardık. Üstelik bunu yaparken 2018'de 647 dolar kişi başı turizm gelirimizi 830 dolara çıkarttık. Yani sadece ziyaretçi sayımız ve toplam geliri değil esas biz turizmciler için önemli olan kişi başı geliri de bu dönemde yükseltmeyi başardık."

'İLK KEZ İSPANYA'YI GERİDE BIRAKTIK'



Antalya'daki 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tarihinde ilk kez yüzde 40 geriden takip ettiği İspanya'dan daha fazla ziyaretçi ağırladığını, rakipleri geride bırakmayı sağlayan değişikliklerin, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Güvenli Turizm Sertifikası olduğunu aktardı. TGA'nın ağırlıklı olarak özel sektör tarafından temsil edildiğini anlatan Bakan Ersoy, kaynağı sağlayanların da kaynağın nereye harcanacağına karar verdiği, en şeffaf yönetim biçimine sahip olduğunu kaydetti.



'YAPILAN İŞLER SONUÇ VERDİ'



Yapılan işlerin sonuç verdiğini belirten Ersoy, bu yıl İstanbul'un tekrar Avrupa'nın en iyi destinasyonu seçildiği, ilk defa Ege'de bir destinasyon Bodrum'un ilk 25 listesine girdiği, Troya Müzesi'nin Time Dergisi'nin dünyada gidilmesi gereken 100 yer arasında gösterildiği örneklerini verdi. TGA'nın sektörün sigortası gibi çalıştığını belirten Ersoy, “Konaklama binde 7.5 pay ödüyor ve aslında fiyat kırılımlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. İş fiyat kırmaya geldiğinde yüzde 20'den çok kötü dönemlerde yüzde 50'ler bile görülüyor. İşte siz markalaşmayı sağlayabilir, destinasyon ve ürünü markalaştırmayı başarırsanız, o zaman bu krizlerden çok az etkileniyorsunuz. Binde 7.5 nere, yüzde 30-50'ler nere" dedi.



'2022 GASTRONOMİ TURİZMDE ATILIM YILI OLACAK'



Turizm 12 aya yayılır ve ülkenin her tarafında gelir kapısı haline gelirse o zaman halkın da sahip çıkacağını ve turizmin daha iyi noktalara ilerleyeceğini anlatan Bakan Ersoy, 2022 yılı için Türkiye'nin gastronomi turizminde atılım yılı olacağını açıkladı. Ersoy, “Gastronomi turizmiyle ilgili takip ettiğimiz konuları sonuçlandırıyoruz ve yılbaşından itibaren açıklamaya başlayacağız. Türkiye ciddi farkındalık yakaladı ve uluslararası gastronomiyle popüler olmuş turizm ülkeleri arasında yerini alacak. Bizim gastronomi, yeme-içme sektörümüz hepsinden iyi durumda ama biz bunu tam olarak anlatamıyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları iki yıldır çok sıkı takip ediyorduk ve gelen haberlere göre 2022 yılı başı itibarıyla sonuçlarını alacağız" diye konuştu.



'İKLİM KRİZİ KONUSUNDA BELLİ ADIMLARI ATMALIYIZ'



Turizmde bütün ülkelerin potansiyel misafir, aynı zamanda potansiyel rakip olduğu uyarısında bulunan Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikası'nda 2022 yılında ikinci aşamaya geçileceğini kaydetti. Önümüzdeki süreçte pandemiyle ilgili bazı kurallardan vazgeçileceğini ama hayatımıza yeni kurallar gireceğini anlatan Ersoy, şunları söyledi:



“Dünyanın yeni konularından en büyük ihtisaslaşmamız gereken konu sürdürülebilir turizm ve çevre, yani iklim değişikliği. Eğer biz turizmciler bir bütün olarak hareket edip aynı güvenli turizm sertifikasında olduğu gibi sürdürülebilir turizm ve iklim krizi konusunda belli kuralları belirleyip, adımları atmazsak bu yarışta önümüzdeki seneden itibaren geri kalmaya başlayacağız. Bu çok önemli, bizim keyfiyetimize bağlı bir konu değil. Dünyanın büyük kuruluşları havayolları başta bu adımları atmaya başladı. Biz de ülke olarak Paris Anlaşması'nı imzaladık ve en çok bizi ilgilendiriyor. Sektörler olarak bu adımları atmamız gerekiyor."



Bu süreci minimum 3 yıla yaymayı düşündüklerini açıklayan Ersoy, “Güvenli Turizmi, Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası olarak değiştireceğiz. 3 yıl içinde, yatırımlarımızda neler yapmamız lazım, dünyada öncü olacak şekilde bu adımları atmamız lazım. Bu işten kaçış yok, atan ülkelerle atmayan ülkeler ayrıştırılacak. Kurallara uymayan havayoluna mesela 30-50 dolar karbon vergisi gelecek. Kurallara uymamış, belli çevre puanını yakalayamamış ülkelere vergi gelecek, yani o ülkeye ve otele giden misafir ekstra para ödemek zorunda kalacak. Bu işlere biz öncü olmak, hızlı davranmak zorundayız" diye konuştu.



ÜÇ BÖLGEYE ARITMA YATIRIMI



Bakanlığın hiç görülmeyen alt yapı yatırımları olduğunu da anlatan Ersoy, Belek-Boğazkent bölgesinde 50 yıl arıtma ihtiyacı kalmayacak arıtma tesisi yatırımının tamamlandığını, işletme ihalesinin yapılmasının ardından da aralık veya ocak ayında hizmete gireceğini söyledi. Bodrum atık su yatırımının da başladığını belirten Ersoy, “Hiç kanalizasyon dahi olmayan bölgeler vardı, tamamını yatırım kapsamına aldık ve bütün kanalizasyon ve arıtma alt yapısını tamamlıyoruz. Birkaç aşamalı program ve 2022'de birinci kısmı ve 2023'te tamamı devreye giriyor ve o bölgenin de 50 yıl boyunca ihtiyaç duyacağı arıtma alt yapısını tamamlamış olacağız. Üçüncü hedef bölgemiz, yıl sonuna kadar ihale aşamasını gerçekleştireceğiz. Proje ve fizibilite çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Kemer bölgesi alt yapı, oradaki arıtma eskimiş durumda ve yine 50 yıl boyunca ihtiyacı olan arıtmanın bu yıl startını vereceğiz ve 2023-2024'te tamamlayacağız" dedi.

VOLKAN BOZKIR: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ



Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılan BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, sürdürülebilir turizm için çevresel ve kültürel değerlerin korunması hassasiyetlerinin önemine dikkat çekti. Volkan Bozkır, turizmi tehdit eden üç temel unsur olarak siyasi istikrarsızlık, Covid-19 ve iklim krizini gösterdi. Siyasi istikrarsızlığın tüm dünyada 'cennet' olarak addedilen birçok yeri bugün kullanılamaz hale getirebildiğini belirten Bozkır, iklim değişikliğine örnek olarak da Karayipler'de okyanuslarda üreyen yosunların bütün sahili kapladığını ve denize girilemez hale getirdiğini anlattı. Covid-19 salgınına da işaret eden Bozkır, dünyanın uzun süre nasıl mücadele edeceğini bilemediği ve bugün Türkiye'nin 118 milyon aşıyla hiç aşı görmemiş ülkelerin olduğu bir dünyada çok önemli aşama kaydettiğini söyledi.



VALİ YAZICI: 2019'U GEÇERİZ



Antalya'nın Türk turizminin lideri, koşucusu, her şeyi olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı da "Biz Antalya olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın liderliğinde 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile pandemi döneminde bu şehirde tüm paydaşlarla birlikte dünya standardında sağlıklı bir şekilde turizm hizmeti sunulacağını gösterdik. Geçen yıl 3,5 milyon turist ağırladık. Bu yıl da dün itibarıyla 8 milyon 612 bini bulduk. Özellikle geçen yıl üç ayda gösterdiğimiz güvenli ve sağlıklı turizm bizim bu yılki rakamımızı yükseltti. Ben gelecek yıl çok daha yüksek miktarlarda hatta 2019'u da geçerek daha fazla misafir ağırlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



YEREL YÖNETİMLERE KAYNAK TALEBİ



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise kongrenin, geleceğin turizmine ışık tutacağını belirterek, Antalya'nın kendisine bahşedilen birçok doğal güzelliğiyle turizmde her daim öncü olmaya hazır olduğunu söyledi. Başkan Böcek, Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünün öylesine söylenmiş bir söz olmadığını kaydetti. 1980'lerden sonraki yatırımlarla bugün Antalya'nın 'turizmin başkenti' olarak taçlandırıldığını kaydeden Böcek, TGA ve konaklama vergilerinden yerel yönetimlere de kaynak aktarılması gerektiğini belirterek, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek istediğini dile getirdi.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da pandemide 2021 yılında seyahat kısıtlamalarının dünya genelinde kademeli kaldırılmasıyla turizmin yeniden hareket kazandığını anlattı. Koronadan sonra yeni dünya oluştuğunu, turizm sektörü olarak 2021 Şubat ayından beri yoğun çalışma yürütüldüğünü kaydeden Yağcı, Antalya'da bu yıl 9 milyon turist rakamları konuşulmasını sağlayan başarının, birliktelik, iş birliği ve koordinasyonla geldiğini söyledi. Erkan Yağcı, yeni kaynak pazarlar oluşturulması gerektiğini de kaydetti.