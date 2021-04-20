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Türkiye'nin kanayan yarasına parmak bastı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 10:36
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Türkiye'nin kanayan yarasına parmak bastı

Haber: Sedat Sarıkaya

Meltem Tv ekranlarında yayınlanan yapımcılığını ve sunuculuğunu Raif Akyüz’ün yaptığı “Sanatçı” programının bu haftaki konukları Devlet Tiyatrosu Oyuncuları ve akademisyen Melike Durak Aras ve Levent Aras oldular.

Başarılı sunucu Raif Akyüz programında sanat üzerine konuklarına sorular sorarken konuklarına “Tiyatro oyuncuları neden dizi ve sinema filmlerinde daha fazla tercih edilmiyor?” sorusuna Melike Durak Aras ve Levent Aras ikilisi “ Meseleye bakış açısı çok önemli. Bu biraz arz talep konusu gibi. Biz dizi ve sinema filmlerinde yakışıklı ve güzel kişileri mi görmek istiyoruz? Eğer bu soruya cevabımız evet ise o zaman tercih bu yönde olur”

Ama bu soruya biz dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk görmek istiyorsak, o zamanda mesleği gerçekten oyunculuk olan, bizlere gerçek hayatın bir kesitini anlatabilecek kişilerden yana tercihimizi kullanmalıyız” şeklinde cevap verdiler.

Son Güncelleme: 20.04.2021 10:36
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Türkiyenin Kanayan Yarasına Parmak Bastı
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