Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin lansmanı yapıldı

İSTANBUL - Adana Valiliği’nin Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 7-8-9 Ekim tarihlerinde düzenleyeceği Uluslararası Adana Lezzet Festivali, İstanbul Feriye’de düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Bu yıl 6’ncı kez Adana Merkez Park’ta 180 dönüm üzerine kurulu alanda düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin ana teması ‘Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak’ olarak açıklandı. Basın toplantısında Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Festival İçerik Koordinatörü Ebru Koralı ve Festival Organizatörü Haluk Özsevim festivalin amacına ve programı detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Fatih Terim ile gastronomi dünyasından isimler katıldı.

Tanıtımda ateş başına geçen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, misafirlere Adana kebabı pişirdi. Masterchef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın da yer aldığı lansmanda belediye başkanı Zeydan Karalar ile jüriler arasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

7-8-9 Ekim tarihlerinde bir yandan lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak festivalin bir yandan da konferansları ve özel etkinlikleri ile Adana’nın mutfak mirasına ışık tutması hedefleniyor.

“ADANA’DAKİ LEZZETLERİ TARİF ETMEK ÇOK ZORDUR ANCAK TADINCA LEZZETİNİ ANLAYABİLİRSİNİZ”

Lansmanda konuşan Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, “Adana’da 7-8-9 tarihleri arasında lezzet festivalimizin bu yıl 6’ncısını düzenliyoruz. Yapacağımız festivalin tanıtımı için bugün burada toplandık. Adana’da 3 gün boyunca etkinlik alanında sokak lezzetlerimiz, adana lezzetlerimiz, kebaplarımız, yemeklerimiz tüm misafirlerimizi bekliyor olacak. Yine aynı alanda, şeflerimiz yemek yapacak, konferanslarımız ve konserlerimiz olacak. Kısacası lezzetli bir festival olacağını söyleyebilirim. Adana’daki lezzetleri tarif etmek çok zordur, ancak tadınca lezzetini anlayabilirsiniz. Ama Adana’nın musluğunda akan suyu bile lezzetlidir. Herkesi bu lezzetleri tatmak için Adana’da bu keyfi yaşamaya davet ediyoruz” dedi.



“FESTİVALİMİZE KATILANLARIN SAYISI HER GEÇEN YIL YÜZBİNLER OLARAK ARTIYOR”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise “Adana tarihi lezzetlere sahip bir kent. Oradan birçok kavim gelmiş geçmiş ve her gelen kavim yeni bir lezzet bırakmıştır. Kebap baskın bir lezzet diyoruz ama onun dışında yüzlerce leziz yemek var. Tüm herkese bu yemekleri tatmalarını öneriyoruz. Bizim işimiz dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu güzellikleri dünyaya tanıtmak ve paylaşmak. O yüzden bugün İstanbul’da bir lansman yaptık, çok güzel geçti. Festivalimize katılanların sayısı her geçen yıl yüzbinler olarak artıyor” diye konuştu.



FESTİVAL PROGRAMININ DETAYLARI

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ilk günü HiltonSA Oteli’nde, ikinci günden itibaren Merkez Park Lezzet Sahnesi’nde gastronomi dünyasının birbirinden değerli isimlerini, akademisyen, araştırmacı ve iş insanlarını bir araya getiren konferanslar, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

50’yi aşkın yerli ve yabancı şef ile gastronomi dünyasına yön veren 200 konuğun katılacağı festivalde, Gastro Lezzet Sahnesi ve Genç Şefler Yarışması ile çeşitli konser ve gösteriler de olacak. Şehrin gastronomik değerlerinin çok yönlü işleneceği festivalde yer alacak 100’den fazla Adana markası ise ünlü lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunarak, lezzet tutkunlarına ziyafet şöleni yaşatmak hedefleniyor.