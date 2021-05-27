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Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü

Yaprak ve ağaç kabuğu ile yapılan tasarım tablolar ilk kez sanatseverlerle buluştu. Pandemi döneminden ilham alarak doğayı resimlerine yansıtmak istediklerini söyleyen ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan, “Doğaya Dönüş" adını verdikleri sergide, 24 tabloyu sanatseverlerin beğenisine sundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2021 Perşembe 10:38
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Yaprak ve ağaçlar, tuvale dönüştü

Doğal yaprak ve ağaç kabuğu ile yapılan tasarım tablolar ilk kez “Doğaya Dönüş" adıyla sanatseverlerle buluştu. Ressamlar Fisun Kapucuoğlu ve Selma Selçukcan tarafından bir yıldan fazla sürede hazırlanan, dünyada ilk olma özelliğiyle doğal yaprak ve ağaç kabuğundan çalışılan tasarım tescilli tablolar, 2 Haziran'a kadar alıcılarını bekliyor. Eserlerin fiyatları ise 5 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor.

“TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İLK DEFA YAPILAN BİR ÇALIŞMAö

Uzun zamandır sergi için uğraştıklarını ve heyecanlı olduklarını ifade eden ressam Fisun Kapucuoğlu, pandemi döneminin kendisine ilham olduğunu belirtti. Kapucuoğlu, “Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan bir çalışma bu. Aslında bir akıma öncülük ediyoruz bir nevi. Çünkü doğal yaprak ve doğal ağaç kabuğundan bir eser ortaya çıkarttık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hani hem ilk olması ve çalışırken de bize bu kadar huzur ve keyif vermesi çok mutlu edici bir durum bizim için. Pandemi döneminde hepimizin evde olduğu dönemlerde camlardan ya da işte balkonlarımızda dışarıya bakıp da işte o yaprakların renkleri, ışıltıları çok daha güzel geldi. Çünkü biz evde onlar dışarıdaydı. Yani doğayla birlikte ve pandemi döneminde bu kadar çok doğayı özlemişken ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir fikir çıktı " dedi. 

“'YOK ETMEYİN, 'BİZ BUNLARLA BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ' DEDİK"

Ressam Kapucuoğlu, “Aslında Mart dönemi gibi belediyeler ağaç budamaları yapıyor ve işte o budadıkları ağaçları da kamyonların üstüne koyuyor. Aslında biraz ışık oradan yandı çok fazlaydı çünkü. Takip ettik ve dedik ki;  'Siz bunların bir kısmını bize verin, siz hiç bunları götürüp yok etmeyin, biz bunlarla bir çalışma yapacağız' dedik. Onlar da çok yardımcı oldular bu konuda. Yaprakları bizim atölyemizin önüne kadar getirdiler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YapraAğaçResimSergiTablo
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