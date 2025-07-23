2025 yazı, dünya için sıcaklıkların sadece termometrede değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal tansiyonda da yükseldiği bir dönem olarak tarihe geçmeye aday. Krizler, felaketler ve diplomatik hesaplaşmalar, her kıtada farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Peki bu olayların ardında yatan daha derin, daha sessiz bir dönüşüm mü var?



Ortadoğu: Bitmeyen Yangın

İsrail ile Gazze arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Bu kez hedef, sadece askeri yapılar değil; siviller, dini kurumlar ve altyapılar da doğrudan hedefte. Suriye’nin güneyinde ise Dürzi azınlıkla Şam yönetimi arasında sürtüşmeler büyüyor. Küçük çatışmaların büyük kırılmalara yol açtığı bu coğrafyada, diplomasi her zamanki gibi yetersiz kalıyor.

Avrupa’yı Yakan Gerçek: İklim Krizi

İspanya, Fransa, Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzere Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklar, hem tarımı hem de turizmi tehdit ederken, Avrupa Birliği iklim uyum yasalarını hızlandırmak zorunda kalıyor. Artık iklim, sadece çevrecilerin değil ekonomistlerin, politikacıların ve güvenlik uzmanlarının da birincil gündem maddesi.

Nereye Gidiyoruz?

Dünya, çok kutuplu bir düzene hızla ilerliyor. ABD’nin küresel üstünlüğüne meydan okuyan güçler artık sadece ekonomik değil, dijital ve diplomatik eksenlerde de kendilerini gösteriyor. İklim krizleri ve savaşlar arasında, insanlık ortak bir çözümde buluşmak yerine bloklara ayrılıyor.