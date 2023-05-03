İSTANBUL - Tapu teslim töreninde konuşan Kâğıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin; “ Geçen hafta Sadabad Sitesi’nin bu hafta da Lale Sitesi’nin tapu sorununu çözdük. Tam 30 yıldır çözülemeyen tapu sorunlarını söz verdiğimiz gibi bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakan ve milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tapularını teslim alan ailelerimize tapularının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Kağıthane’nin en eski yerleşim alanlarından biri olan Lale Sitesi’nde ağırlıklı olarak Balkanlardan Türkiye’ye göç eden aileler oturuyor. Türkiye’ye zorunlu göçle birlikte o dönem ailelerin yeni bir hayat kurmaları için evler teslim edilmiş ancak tapuları verilmemişti. Site sakinlerinin 30 yıllık tapu bekleyişi mutlu sonla bitti.

Belediye’ye müracaatını tamamlayan 260 aileye tapuları teslim edildi. 68 aile de müracaatlarını tamamladığında toplam 328 aileye tapuları teslim edilmiş olacak. Çok uzun zamandır tapularına kavuşmayı bekleyen site sakinleri, tapularını Başkan Öztekin'in elinden alırken duygulu anlar yaşadı. Site sakinleri tapu teslim töreninin ardından Başkan Öztekin’e teşekkür etti.

HABER: ERCAN AYDIN