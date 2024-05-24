Budapeşte

Bu yıl "Ege lezzetleri" temasıyla Türk Mutfağı Haftası’nın ilk etkinliği, başkent Budapeşte’deki Türk yatırımı olan Matild Otel’de ülkedeki Türk şirketlerinin sponsorluğunda, üst düzey Macar konuklar, kordiplomatik mensuplar, kültür, sanat, spor ve medya çevrelerinin katılımıyla geçekleştirildi.

Etkinlikte davetlilere geçen yıl Basque Culinary World Prize’ı kazanan şef Ebru Baybara Demir’in Ege Mutfağı’nın yöresel malzemeleriyle hazırladığı yemekler ikram edildi.

Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, kültür yılı kapsamında "7 Bölge, 7 Mutfak" sloganıyla başlattıkları "gastrodiplomasi" etkinliklerinin altıncısını düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde geleneksel Anadolu yemeklerinin "sıfır atık" felsefesiyle uyumlu biçimde kuşaklardan kuşaklara aktarıldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının Macarca çevirisinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Türk-Macar Kültür Yılı’nda öne çıkan bir diğer tema olarak spor diplomasisine değinen Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ve Macaristan’ın 19 Mayıs’ın "Dünya Fair Play Günü" olarak belirlenmesi için Birleşmiş Milletler’de (BM) başlattığı girişime Türkiye’nin verdiği desteğe değindi.

Türk Mutfağı Haftası’nın başladığı 21 Mayıs’ın "Dünya Çay Günü" olması dolayısıyla konuklara gecenin sonunda Türk çayı da ikram edildi.

İkinci etkinlik

Türk Mutfağı Haftası’nın ikinci etkinliğinde de şef Ebru Baybara Demir, Ege lezzetlerini işletmeciliğini Türk kadın girişimcinin üstlendiği Brody House-The Garden Cafe’de konuklara resepsiyon formatında sundu.

Etkinlikte Türk ve Macar mutfaklarındaki benzer yemekler ile pişirme teknikleri anlatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) desteklenen BKSZC Matyas Szamos Teknik Yüksekokul ve Mesleki Eğitim Okulu’nda düzenlenecek etkinlikte de Bolu Mengen Aşçılık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından Macar şef ve aşçılarına Türk mutfağı dersleri verilecek.

Ege mutfağının yöresel yemekleri birlikte pişirilerek konukların beğenisine sunulacak.