Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1424
ALTIN
477.442
DOLAR
8.3217
STERLİN
11.5328
EURO
10.0036
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...

20 yıllık şarkıda dans etti...

Pop müziğin sempatik sanatçısı İrem Derici'den muhteşem şov...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Mayıs 2021 Salı 15:45
0 Okunma
20 yıllık şarkıda dans etti...

HABER: SEDAT SARIKAYA

Jennifer Lopez’in 20 yıl önce (2001) çıkan 'Love Don’t Cost a Thing' şarkısının koreografisini 'Dünya Dans Günü’ne özel olarak yeniden canlandırdı.

Bir süredir Dans Fabrika’nın kurucusu Ömer Yeşilbaş’tan dans dersleri alan İrem Derici’ye video da 6 erkek dansçı eşlik etti. Amerikalı koreograf Darrin Dewitt Henson’e ait olan hip-hop dans koreografisini İrem Derici’nin yakın dostu Murat Joker çekti.

Pandemi biter bitmez şovlarını sahnesine taşımak istediğini söyleyen İrem Derici, “Dünya starlarından eksiğimiz yok; fazlamız var ama çok tembeliz. Ben bu düzeni bozmaya yeminliyim. Bu virüsten kurtulup, konserler başladığında elalem sahne şovunu görecekler' dedi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
20 Yıllık şarkıda Dans Etti...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgür Aras "Yılın En İyi İletişim Danışmanı" Seçildi! 
Özgür Aras "Yılın En İyi İletişim Danışmanı" Seçildi! 
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Setlerden pistlere
Setlerden pistlere
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans