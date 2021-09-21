Ahsen Almaz’dan bir ayrılık şarkısı

HABER: DİNÇER KARACALAR



“Yak”, “Oyuncak Gibi”, “Dayan” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ahsen Almaz, dinleyicilerinin heyecanla beklediği yeni single’ını yayınladı. Söz ve müziği Kerim Araz’ın imzasını taşıyan, düzenlemesini ise Özkan Meydan ile Alican Özbuğutu’nun yaptığı “Yaksınlar” adlı şarkı, Dark’n Dark Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

BEĞENİ YAĞDI

Aşk acısı çeken bir kadının sevdiğine isyanını anlatan “Yaksınlar”ın video klibi, Yusuf Can Özbilen’in yönetmenliğinde çekildi. Netd Müzik’te yayına giren klip, kısa süre içinde 500 bin izlenme barajını aştı. Dinleyiciler şarkıya beğeni ve yorum yağdırdı.







YAKSINLAR



Şimdi kalbine onları koy bana yer yoksa

Topla tüm yarınları yak niyetin buysa

Verecek bir canım vardı onu da aldın ya

Seni de yaksınlar o yangınlarda



Denedim defalarca zor bana kadehler yaramıyor

Senden kalan yaraları başka tenler saramıyor

Aklım yine gel git yar gönlüm yine Leyla’da

Bir yanım sana kör düşman bir yanımda umutlar var



Derdim yine deryalar bu karanlık rüyalar

Şu sefalet yüreğime bak döneceksin sanıyor yar



İyi değilim esasında bir masada yine komalarda

Bir sözün yeter ölmem için yaşamıyorum esasında





Söz-müzik: Kerim Araz

Düzenleme: Özkan Meydan, Alican Özbuğutu

