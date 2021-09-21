Ahsen Almaz’dan bir ayrılık şarkısı

HABER: DİNÇER KARACALAR
“Yak”, “Oyuncak Gibi”, “Dayan” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Ahsen Almaz, dinleyicilerinin heyecanla beklediği yeni single’ını yayınladı. Söz ve müziği Kerim Araz’ın imzasını taşıyan, düzenlemesini ise Özkan Meydan ile Alican Özbuğutu’nun yaptığı “Yaksınlar” adlı şarkı, Dark’n Dark Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
BEĞENİ YAĞDI
Aşk acısı çeken bir kadının sevdiğine isyanını anlatan “Yaksınlar”ın video klibi, Yusuf Can Özbilen’in yönetmenliğinde çekildi. Netd Müzik’te yayına giren klip, kısa süre içinde 500 bin izlenme barajını aştı. Dinleyiciler şarkıya beğeni ve yorum yağdırdı.
YAKSINLAR
Şimdi kalbine onları koy bana yer yoksa
Topla tüm yarınları yak niyetin buysa
Verecek bir canım vardı onu da aldın ya
Seni de yaksınlar o yangınlarda
Denedim defalarca zor bana kadehler yaramıyor
Senden kalan yaraları başka tenler saramıyor
Aklım yine gel git yar gönlüm yine Leyla’da
Bir yanım sana kör düşman bir yanımda umutlar var
Derdim yine deryalar bu karanlık rüyalar
Şu sefalet yüreğime bak döneceksin sanıyor yar
İyi değilim esasında bir masada yine komalarda
Bir sözün yeter ölmem için yaşamıyorum esasında
Söz-müzik: Kerim Araz
Düzenleme: Özkan Meydan, Alican Özbuğutu
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