Ankaralı müzisyen Onur Bilen’in ikinci teklisi ‘Büyüyünce Ne Olduk?’ yayında

HABER: SEDAT SARIKAYA

ONUR BİLEN kimdir?

1995 Ankara doğumlu müzisyen ve oyuncu. Üniversite hayatı boyunca uzun yıllar Ankara’da sahne aldı. ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama programında yüksek lisans eğitimine başladı. Sözü ve müziği kendisine ait olan ilk şarkısı ‘Rüya’yı 12 Mart 2021’de yayımladı. Solo çalışmalarının yanı sıra 2013 yılından beri Zamane grubunda da üretimlerine devam ediyor.

‘Büyüyünce Ne Olduk’

30 Nisan 2021 itibariyle ikinci teklisi “Büyüyünce Ne Olduk” tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü Ece Aylin’e, müziği Yunus Arif Kesmez ve kendisine ait. Düzenleme -ilk şarkısı Rüya’da birlikte çalıştığı- Samet Türksal [BD Records] imzası taşıyor.

'Büyüyünce Ne Olduk’ akılda kalıcı, yeni nesil bir müzikaliteye ve vurucu sözlere sahip. Ancak şarkının derin ve hüzünlü bir özü de var. Küçükken sınırsız bir hayal gücüyle cevaplamaktan keyif alınan bir soruyu bugün tekrar sorarak büyümenin sancılı gerçekliğini hatırlatıyor: Hayal ettiklerini, aradıklarını bulamamak; kolay kolay sevemeyeceğin birine dönüşmek ve hayata dair en küçük, en basit detayları bile özler hâle gelmek:

“Hatırlamıyorum bile artık

Ne zamandı

Her şeyi bir kenara bıraktık

Düştük bu dertlere

Tüm hayallerimizi sattık

Biriktirmek için

Yalana dolana battık

Bugünlere gelebilmek için

Büyüyünce ne olduk

Gülebildik mi bi kere

Belki soran olmaz ama

Söyleyeyim ben yine de

Özledim

Özledim hem düşmeyi

Hem koşmayı

Öylesine dolaşmayı

Gülüşmeyi konuşmayı

Özledim

Gidenleri kalanları

Yoldaşları sırdaşları

Eski aşklarımdan birini

Özledim

Baksana şu halimize

Ne kazandık

Kaybettiklerimizden sonra

Kaldık mı geriye

Sorunlarımızdan kaçtık

Çözmek için

Böyle mi yaşanır bir gün

Ölmek için

Büyüyünce ne olduk

Sevebildik mi bi kere

Belki soran olmaz ama

Anlatayım ben yine de

Bekledim

Bekledim değişmeyi

Alışmayı

Tüm bunları aşmayı

Kendimle barışmayı

Bekledim

Eskimiş arkadaşları

Bitecek savaşları

Yeniden bir gün kavuşmayı

Bekledim

Özledim hem düşmeyi

Hem koşmayı

Öylesine dolaşmayı

Gülüşmeyi konuşmayı

Özledim

Gidenleri kalanları

Yoldaşları sırdaşları

Eski aşklarımdan birini

Özledim…”