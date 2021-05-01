Ankaralı müzisyen Onur Bilen’in ikinci teklisi ‘Büyüyünce Ne Olduk?’ yayında

HABER: SEDAT SARIKAYA
ONUR BİLEN kimdir?
1995 Ankara doğumlu müzisyen ve oyuncu. Üniversite hayatı boyunca uzun yıllar Ankara’da sahne aldı. ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama programında yüksek lisans eğitimine başladı. Sözü ve müziği kendisine ait olan ilk şarkısı ‘Rüya’yı 12 Mart 2021’de yayımladı. Solo çalışmalarının yanı sıra 2013 yılından beri Zamane grubunda da üretimlerine devam ediyor.
‘Büyüyünce Ne Olduk’
30 Nisan 2021 itibariyle ikinci teklisi “Büyüyünce Ne Olduk” tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü Ece Aylin’e, müziği Yunus Arif Kesmez ve kendisine ait. Düzenleme -ilk şarkısı Rüya’da birlikte çalıştığı- Samet Türksal [BD Records] imzası taşıyor.
'Büyüyünce Ne Olduk’ akılda kalıcı, yeni nesil bir müzikaliteye ve vurucu sözlere sahip. Ancak şarkının derin ve hüzünlü bir özü de var. Küçükken sınırsız bir hayal gücüyle cevaplamaktan keyif alınan bir soruyu bugün tekrar sorarak büyümenin sancılı gerçekliğini hatırlatıyor: Hayal ettiklerini, aradıklarını bulamamak; kolay kolay sevemeyeceğin birine dönüşmek ve hayata dair en küçük, en basit detayları bile özler hâle gelmek:
“Hatırlamıyorum bile artık
Ne zamandı
Her şeyi bir kenara bıraktık
Düştük bu dertlere
Tüm hayallerimizi sattık
Biriktirmek için
Yalana dolana battık
Bugünlere gelebilmek için
Büyüyünce ne olduk
Gülebildik mi bi kere
Belki soran olmaz ama
Söyleyeyim ben yine de
Özledim
Özledim hem düşmeyi
Hem koşmayı
Öylesine dolaşmayı
Gülüşmeyi konuşmayı
Özledim
Gidenleri kalanları
Yoldaşları sırdaşları
Eski aşklarımdan birini
Özledim
Baksana şu halimize
Ne kazandık
Kaybettiklerimizden sonra
Kaldık mı geriye
Sorunlarımızdan kaçtık
Çözmek için
Böyle mi yaşanır bir gün
Ölmek için
Büyüyünce ne olduk
Sevebildik mi bi kere
Belki soran olmaz ama
Anlatayım ben yine de
Bekledim
Bekledim değişmeyi
Alışmayı
Tüm bunları aşmayı
Kendimle barışmayı
Bekledim
Eskimiş arkadaşları
Bitecek savaşları
Yeniden bir gün kavuşmayı
Bekledim
Özledim hem düşmeyi
Hem koşmayı
Öylesine dolaşmayı
Gülüşmeyi konuşmayı
Özledim
Gidenleri kalanları
Yoldaşları sırdaşları
Eski aşklarımdan birini
Özledim…”
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ