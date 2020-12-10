ARDA GEZER ‘DEN  BEKLENEN ALBÜM ‘’EPISODE1 ‘’ 

HABER: DİNÇER KARACALAR
Rap Müziğin adından sıkça söz ettiren ,başarılı prodüktör ve aranjörü Arda Gezer ‘in Episode1 albümü Welog Music etiketiyle yayınlandı.
Albüm de 6 şarkı yer alıyor.Arda Gezer’e Şehinşah, Kaya Giray,Hidra,Ati242,Zeng-G,
Albümün çıkışı,Kaya Giray ve Zeng –G ‘in vokalleri ile ‘’Bir de Bana Sor ‘’ isimli şarkı.Video klip de aynı zamanda şarkıya uygun profesyonel bir ekiple çekildi.
Episode 1 isminden de anlaşılacağı üzere serinin ilk albümü olma özelliğini taşıyor.
Arda Gezer ‘in Episode 1 Albümü tüm dijital platformlar da ve Netd Müzik Youtube kanalında yayında…
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