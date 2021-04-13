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Arnavutluk’tan Türkiye’ye

Arnavutluk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sarah Haderi, albüm çıkarma hayalini Türkiye’de gerçeğe dönüştürüyor. Haderi, ilk single’ını İstanbul’da Mert Aydın’ın aranjörlüğünde hazırlayacak.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Nisan 2021 Salı 16:32
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Arnavutluk’tan Türkiye’ye

HABER: DİNÇER KARACALAR

Arnavutluk’ta tanınmış bir iş kadını olan Sarah Haderi, uzun süredir hayalini kurduğu albüm çıkarma hayalini gerçeğe dönüştürmek için Türkiye’yi tercih etti. 8 dil bilen Haderi, ilk single’ını hazırlamak için bir süre önce İstanbul’a geldi ve aranjör Mert Aydın’la işbirliği yaptı.

SINGLE VE KONSER HEYECANI
Sarah Haderi, 80 ve 90’lı yılların hit şarkılarını cover’layarak müzik dünyasına giriş yapacak. Haderi şimdilerde bir yandan single’ı üzerinde çalışıyor, bir yandan da ilk YouTube konserine hazırlanıyor. Sarah Haderi, 8 şarkı seslendireceği bir konser projesiyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İSTANBUL’DA 6. RESTORANI AÇACAK
Sarah Haderi’nin Türkiye’yle ilgili projeleri müzikle sınırlı değil. İstanbul’da daha önce beş restoran açan başarılı iş kadını, şimdi altıncı mekanını hizmete sokmaya hazırlanıyor. Dünya mutfaklarından lezzetler sunacak bu yeni mekan, Bebek’te hizmete girecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukSarah HaderiAlbümAranjörlük
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