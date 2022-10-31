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Bela Blanje Bayram Defilesi

OrtadoÄŸu'nun en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼zellik merkezlerinden olan Bela Blanje, 2022 yÄ±lÄ±nda NiÅŸantaÅŸÄ±, Maslak ve BeylikdÃ¼zÃ¼'nde aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ÅŸubeleri ile Ä°stanbul'un en bÃ¼yÃ¼k kuafÃ¶r ve gÃ¼zellik merkezi oldu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:27
Bela Blanje Bayram Defilesi

HABER: DÄ°NÃ‡ER KARACALAR

YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan sonra Ä°stanbul'da da gÃ¼zellik sektÃ¶rÃ¼ne yatÄ±rÄ±m yapan Bela Blanje NiÅŸantaÅŸÄ± ÅŸubesiyle Ä°stanbul'un en bÃ¼yÃ¼k konsept gÃ¼zellik merkezi ve kuafÃ¶rÃ¼ oldu. GÃ¼zellik SanattÄ±r mottosuyla yola Ã§Ä±kan Bela Blanje kurucularÄ± Can Deniz ve Mina Deniz, her fÄ±rsatta tÃ¼m ÅŸubelerinde seÃ§kin markalarla iÅŸbirliÄŸi yaparak iÅŸ, sanat ve cemiyet hayatÄ±nÄ± bir araya getiren sanatsal etkinlikler ve davetler dÃ¼zenleyerek dikkatleri Ã§ekiyor.

Bayram Ã–zel Defilesi

GeÃ§tiÄŸimiz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±'nda NiÅŸantaÅŸÄ± ÅŸubesinde seÃ§kin davetlilerine BelaBlanje & Nersi FashÄ±on Show Makeup & FashÄ±on DesÄ±gn Challenge defilesi ile Ã§ok Ã¶zel bir bayram defilesi ve etkinlik organize ederek, Sait Åžokri ve Mona Åžokri'nin kurucularÄ± olduÄŸu Nersi FashÄ±on House Ã¶zel kapsÃ¼l koleksiyonunun defilesi ve Keune Hair Cosmetics ile gÃ¼zelliÄŸin bir bÃ¼tÃ¼n olduÄŸu vurgusu yapÄ±larak, davetlilerine unutulmaz anlar yaÅŸattÄ±. Marka kurucusu Can Deniz ''Ä°stanbul'da sadece bir gÃ¼zellik merkezi ve kuafÃ¶r salonu deÄŸil, sanatla iÃ§ iÃ§e ve gÃ¼zelliÄŸi bÃ¼tÃ¼nleÅŸtiren diÄŸer sektÃ¶rlerle de iÅŸ birliÄŸi halinde olarak misafirlerimizle sÃ¼rekli farklÄ± etkinlikler ve davetler dÃ¼zenleyerek bir arada olmak en bÃ¼yÃ¼k gÃ¼zelliktir'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bela Blanje
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