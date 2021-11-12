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Biniciler kupayı Selin'den aldı

Selin Yeninci'nin at sevgisi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2021 Cuma 11:36
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Biniciler kupayı Selin'den aldı

DİNÇER KARACALAR
 

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, dizi çekimi için gittiği Adana'da boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı biniciliğin tutkunu oldu. Film ve dizi çekimlerinden fırsat buldukça at binmeye giden Yeninci, binicilik camiasında sevilen biri haline geldi. Binicilik Federasyonu bünyesinde geçtiğimiz gün Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye şampiyonasına davet edilen ünlü oyuncu yoğun alkış ve sevgi gösterisiyle karşılandı. Genç Atlar Engel Atlama Binicilik Yarışları'nda birinci olan Ferhat Turgut ve dereceye giren diğer binicilere kupa ve madalyalarını Selin Yeninci verdi. Atlara sevgisinin eski biniciliği yeni  olduğunu söyleyen güzel oyuncu, bu tutkusunun günden güne arttığını ve boş vakitlerinde kendini manejde bulduğunu söyledi. 

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Biniciler Kupayı Selinden AldıSelin Yenincinin At Sevgisi
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