BİRİ MERVE’Yİ DURDURSUN…

Pop müziğin üreten genç yeteneği Merve Demirci “Biri Beni Durdursun” adlı single çalışması ile sektöre hareket katmaya geliyor….

Kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarını yorumlayan Pop müziğin başarılı ismi Merve Demirci yaza hızlı bir giriş yaptı. “Biri Beni Durdursun” isimli single çalışmasını 25 Haziran da yayımlayan Merve Demirci’nin şarkısının düzenleme, miks, mastering ve klip yönetmenliğine ise aranjör Olcay Demirci imza attı.

Kalbin akla hükmettiği, cesaretin engel tanımadığı hareketli bir Pop-Rock şarkısı olan “Biri Beni Durdursun” un klip çekimlerinde ise Merve Demirci’ye yine kendisi gibi müzisyen dostları eşlik etti. Fotoğraflarını Safa Gülsoy’un çektiği tekli çalışma 25 Haziran 2021 de Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlar, müzik kanalları ve radyolarda yerini aldı.

Haber Sedat Sarıkaya