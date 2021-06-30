BKM YAZ ETKİNLİKLERİ MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA BAŞLIYOR!

HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul’un en önemli açıkhava etkinlik mekanlarının başında gelen ve Temmuz’da kapılarını Maximum Kart adıyla açacak olan “Maximum Uniq Açıkhava”,Dünya’dan ve Türkiye’den ünlü isimlerin konserleri, açıkhava sineması, festivaller, müzikaller, çocuk etkinlikleri, stand-up gösterileri ve tiyatro oyunları ile şehrin kültür, sanat ve eğlence hayatının nabzını tutacak.

01 Temmuz’da başlayacak olan, 40. İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması’nın fiziksel mekanı olarak seçilen ve BKM’nin Yaz Etkinlikleri takviminden açıkladığı ilk iki performansla İstanbullular’ın yaz aylarındaki yeni buluşma noktası olacağını kesinleştiren Maximum Uniq’te yaz dolu dolu…

KENAN DOĞULU ve ŞENER ŞEN UZUN BİR ARADAN SONRA İLK KEZ İSTANBUL’DA MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA’DA!

Açılışı Kenan Doğulu Yapacak!

Maximum Uniq Açıkhava’da bu yaz Türkiye’nin en ünlü isimleri sahne alacak.

Kenan Doğulu, 14 Temmuz’da bu yılın ilk İstanbul konseriyle ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’da olacak. 17 Temmuz’da bir ilk daha yaşanacak. Şener Şen, kapalı gişe oynayan oyunu “Zengin Mutfağı” ile uzun bir aradan sonra ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’da tiyatro severlerle buluşacak.

Bayramda doyasıya “Sinema Keyfi Maximum Uniq Açıkhava’da”

Özel Oscar seçkisi, Türkiye prömiyerini yapacak sezonun merakla beklenen aksiyon, dram, aşk, komedi yapımları ve vizyon öncesi ilk kez açık havada seyirciyle buluşacak. Konser, tiyatro ve sinema keyfi programı çok yakında açıklanacak.

“İş Bankası kartlarına %10 indirim” ayrıcalığı verilen etkinliklerin biletleri Biletix’te https://www.biletix.com/etkinlik-grup/270878992/TURKIYE/tr satışta.