Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1560
ALTIN
397.048
DOLAR
6.9732
STERLİN
9.7649
EURO
8.4606
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...

Blu Tv’ye çekilen “Hiç” dizisi bugün başlıyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu olan  Nazan Beyazıt, öğrencilik yıllarından beri gönül verdiği tiyatro eğitimini MGSM ve duayen isimlerden aldığı eğitimlerle tamamlamıştır.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
19 Şubat 2021 Cuma 13:38
0 Okunma
Blu Tv’ye çekilen “Hiç” dizisi bugün başlıyor

HABER: GİZEM YILDIZ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu olan  Nazan Beyazıt, öğrencilik yıllarından beri gönül verdiği tiyatro eğitimini MGSM ve duayen isimlerden aldığı eğitimlerle tamamlamıştır. Bugüne kadar tercihini tiyatrodan yana kullanmış olmasına rağmen zaman zaman ekran karşısında onu izleme fırsatımız olmuştur. tiyatro oyunları dışında birçok tv dizisi ve sinema filminde rol alan Nazan Beyazıt yarın yayına girecek Blu Tv’deki “Hiç” dizisinde “Tülay” karakterine hayat veriyor. 

Blu Tv’ye çekilen “Hiç” dizisinde birçok genç ve yeni isimle birlikte rol alan tecrübeli oyuncu yeni diziyle iddialı bir şekilde geldiklerini ve izleyicinin severek izleyeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Blu TvHiçDiziNazan BeyazıtTiyatroMsgsm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan Yeni Single Geldi! 
Ünlü Aranjör Cüneyt Yalmaz’dan Yeni Single Geldi! 
Ünlü modacı Cafer Andıç dünya çapındaki defilesiyle büyük ses getirecek 
Ünlü modacı Cafer Andıç dünya çapındaki defilesiyle büyük ses getirecek 
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans