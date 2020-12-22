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Çağrı Telkıvıran yeni yılı “Yedi İçti” ile karşılıyor

“Kırmızı Karlar” ve “Olur mu” single’larıyla dikkatleri üzerine çeken Çağrı Telkıvıran, yeni single’ı “Yedi İçti”de Tromokolo ile işbirliği yaptı. Rap türündeki şarkı, dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 14:16
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Çağrı Telkıvıran yeni yılı “Yedi İçti” ile karşılıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Oğuzhan Koç, Berkay, Ebru Yaşar, Bengü, Simge Sağın, Zeynep Bastık, Altay, Murat Dalkılıç, Kutsi, Ece Seçkin, Kolpa ve İdo Tatlıses gibi çok sayıda ünlü ismin aranjörlüğünü yaparken söz ve bestelerini de yapan Çağrı Telkıvıran, müzik yolculuğuna kendi şarkılarını seslendirerek devam ediyor. Söz ve müziği kendisine ait “Kırmızı Karlar” ve “Olur mu” şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı müzisyen, yeni yılı yeni bir single’la karşılıyor. 

TROMOKOLO İLE DÜET YAPTI

Çağrı Telkıvıran, “Yedi İçti” adını verdiği üçüncü şarkısında müzisyen Tromokolo ile işbirliği yaptı. Telkıvıran, sözü ve müziği yine kendisine ait olan şarkının aranjesine de imza attı. Dijital platformlarda yayınlanan şarkı ve klibi, müzikseverlerden tam not aldı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Çağrı Telkıvıran Yeni Yılı Yedi İçti Ile KarşılıyorDinçer Karacalar
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